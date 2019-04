Aliou Coly satt ut av Kristiansund-troppen etter uro

DRAMMEN (VG) Kristiansunds Aliou Coly (28) får ikke spille mot Strømsgodset etter flere stygge episoder og utenomsportslig fokus den siste uken.

Oppdatert nå nettopp







– Coly er ikke med grunnet det som skjedde forrige helg. Det gjelder episoden i kampen og ting i kjølvannet av dette. Vi aksepterer ikke denne typen opptreden. Derfor bestemte vi at det var best at han ikke er med i helgens tropp mot Strømsgodset, sier Kjetil Thorsen, daglig leder i Kristiansund, til VG.

Han utelukker at det skyldes skade eller karantene. Strømsgodset-Kristiansund kan du følge på VGLive klokken 18.00.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen meldte først om nyheten på Twitter.

les også Dommer Hansen om bråket i Kristiansund: - Jeg opplever at Coly slår

I mandagens 0–0-kamp mot Ranheim sparket Coly til motstanderen Aleksander Foosnæs. Noe Kristiansund-spilleren fikk gult kort for.

Tirsdag uttalte Coly til Tidens Krav at han ble forskjellsbehandlet grunnet at han er afrikaner.

VG har forelagt Colys utsagn til Norges Fotballforbund, men de har foreløpig ikke våre henvendelser.

I fjor ble Coly utestengt etter denne albuen:

KBK-sjef Kjetil Thoresen vil ikke svare på om Coly kan vente seg bøter eller mister rollen som visekaptein.

– Resten av saken tar vi internt. Jeg regner med at han er tilbake i troppen til neste kamp.

VG har prøvd å kontakte Coly. Foreløpig uten svar.

Tidligere denne uken uttalte Kristiansund-trener Christian Michelsen til Eurosport at de ser alvorlig på sparket mot Ranheims Foosnæs.

Mot Vålerenga i mars 2018 fikk Coly rødt kort etter bråk:

Publisert: 28.04.19 kl. 15:55 Oppdatert: 28.04.19 kl. 16:07