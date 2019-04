HELTEN: Matthijs de Ligt jubler over scoring mot Juventus. Foto: ALBERTO LINGRIA / X04139

Nederland flytter ligarunde for å hjelpe Ajax mot Tottenham

Semifinaleklare Ajax har fått en uventet gave fra det nederlandske fotballforbundet: En hel serierunde er flyttet for å gi Ajax optimale forberedelser før kampen mot Tottenham.

Helgen før den første semifinalekampen, som går 30. april, er samtlige kamper flyttet til 15. mai.

– Det virkelige deilige er årsaken til at det er nødvendig - Ajax er i semifinalen. Dette er ikke til fordel bare for Ajax, men for hele nederlandsk fotball, sier Eric Dudde, som er teknisk direktør i det nederlandske fotballforbundet.

Ajax skulle opprinnelig ha møtt nedrykkstruede De Graafshap 28. april, kun to dager før bortekampen mot Tottenham. Endringen innebærer at fotballsesongen forlenges med ei uke.

Ajax har på veien til semifinalen slått ut Real Madrid i åttendedelsfinalen og Juventus i kvartfinalen. Nå venter altså Tottenham, som ikke får den samme fordelen som Ajax. London-laget møter West Ham 27. april og Bournemouth den første uken i mai.

Men Ajax skal også spille cupfinale mot Willem II, en kamp som skal spilles mellom Tottenham-oppgjørene.

Den 20. april møter Ajax FC Groningen på utebane, og tre dage senere er Vitesse motstander hjemme i Amsterdam.

Kommentator Valentijn Driessen i avisen Telegraaf synes at Ajax bør gi tilbake til nederlandsk fotball for det som nå skjer.

– De kunne for eksempel sette inn fem millioner euro på et fond som skal hjelpe klubber til å bytte fra kunst- til naturgress. Men vi kan nok ikke forvente en slik håndstrekning, skriver Driessen i sin kommentar.

Publisert: 19.04.19 kl. 09:55