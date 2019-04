I TRØBBEL? Politiet i Las Vegas har fått oversendt dokumenter som omhandler Cristiano Ronaldo – her i Midtøsten i januar – fra kilden bak Football Leaks. Foto: AFP

Amerikansk advokat får ikke tak i Ronaldo: – Lever som konger

Advokaten til kvinnen som hevder å ha blitt voldtatt av Cristiano Ronaldo (34), sliter med å få overlevert rettspapirer til den portugisiske fotballstjernen.

Luksusboligen hans er omgitt av gjerder og sikkerhetsvakter. Advokatene hans rister på hodet. Og i Juventus vil man ikke arrangere et møte for overlevering av dokumenter.

Det gjør, ifølge det tyske magasinet Der Spiegel, at saken drar ut i tid.

Den amerikanske kvinnen Kathryn Mayorga (35) hevder at hun ble voldtatt av Ronaldo på et hotellrom i Las Vegas i juni 2009. Ronaldo avviser påstanden. I 2010 betalte han likevel over tre millioner kroner i et forlik for å bli kvitt saken.

Mayorgas advokater krever nå forliket ugyldig, og vil ha Ronaldo straffet.

Må overlevere dokumenter

VG har tidligere vist, gjennom dokumenter fra Football Leaks, hvordan Ronaldos forklaring ble fullstendig endret underveis i kommunikasjonen med de mange advokatene hans.

Mayorga-advokat Leslie Mark Stovall har i flere måneder forsøkt å få overlevert sentrale rettsdokumenter til Ronaldo, slik loven i USA krever.

I Las Vegas hevder imidlertid 34-åringens advokater at de ikke er autorisert til å ta imot noen dokumenter på vegne av fotballstjernen. I stedet ber de om at Ronaldo blir orientert om utviklingen i saken i tråd med Haagkonvensjonen.

Det innebærer at en dommer i Italia må bli involvert. Men for å gjøre det, trenger man en eksakt adresse på Ronaldos bolig, samt at man forsøker å overlevere dokumentene personlig til 34-åringen.

I Juventus har man, ifølge Der Spiegel, bare tilbudt seg å videresende dokumentene, hvilket ikke holder.

Og når du skal kontakte et av verdens største fotballnavn, er det ikke bare å stikke innom: Ronaldos bolig beskrives som et fort, omgitt av høye gjerder og sikkerhetsvakter. Det gjorde at et italiensk budfirma ikke ville påta seg jobben med å overlevere dokumentene.

Adresse-trøbbel

Et annet firma krevde, ifølge Der Spiegel, 15.000 kroner for jobben, men slet med å finne den eksakte adressen.

«Juventus-spillere er som konger» het det i et brev fra et firma som har spesialisert seg på overlevering av rettsdokumenter, sendt til Mayorga-advokat Stovall.

Den eksakte postadressen til Ronaldo skal ikke være oppgitt i offentlige eiendomsregistre.

Amerikansk lov har frister for overlevering av rettsdokumenter, men ifølge Der Spiegel ble denne utvidet tidlig i april. Dersom ikke Ronaldo gjør seg tilgjengelig, er det også ventet at retten på et tidspunkt vil åpne opp for at dokumentene sendes på e-post.

Samtidig fortsetter politietterforskningen av den angivelige voldtekten:

For noen måneder siden ble portugiseren Rui Pinto (30) kontaktet av etterforskere fra Las Vegas Metropolitan Police Department. Pinto er mannen som har gitt Der Spiegel og European Investigative Collaborations (EIC) – og dermed VG – over 70 millioner dokumenter fra fotballens indre.

I materialet ligger det også dokumenter som omhandler Ronaldo og den påståtte voldtekten, blant annet kommunikasjon mellom Ronaldo og hans advokater.

UENIGE: Cristiano Ronaldo og Kathryn Mayorga (bak) møttes på en nattklubb i Las Vegas. Versjonene er svært ulike om hva som skal ha skjedd eller ikke skjedd. Foto: FLYNETPICTURES.COM / SPLASHNEWS.COM / FLYNETPICTURES.COM / SPLASHNEWS.COM

Amerikansk politi skal ha spurt Pinto om å få oversendt en rekke dokumenter, samt såkalte «metadata» til dokumentene. Pinto var positiv til dette, og ga fra seg materiale om Ronaldo.

Pinto ble arrestert i Budapest i januar, og senere utlevert til hjemlandet Portugal, der han i dag sitter i varetekt. Han avviser anklagene om at han skal ha utført datakriminalitet i 2015.

Pinto krever status som varsler i forbindelse med Football Leaks, og har gitt uttrykk for at han ikke tror på et rettferdig rettergang i Portugal.

Cristiano Ronaldo har, gjennom sine rådgivere, ikke besvart spørsmål fra Der Spiegel i forbindelse med denne saken.

