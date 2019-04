RYKTESTORM: Paul Pogba (t.v.) drømmer angivelig om en fremtid langt unna Manchester United og Ole Gunnar Solskjær. Foto: SERGIO PEREZ / Reuters

Solskjær om Pogba: – Kan ikke garantere noe

MANCHESTER (VG) Spekulasjonene fortsetter å storme rundt Manchester United-stjernen Paul Pogba (26). Ole Gunnar Solskjær (46) innrømmer at han ikke kan være sikker på hva som skjer til sommeren.

Tabloidavisen The Sun slo fredag stort opp at franskmannen angivelig «river i stykker» garderoben i Manchester United , at han ønsker å forlate klubben til sommeren, at United-spillerne tror Solskjær ikke klarer å håndtere stjernen, og at Pogba selv ikke skal være sikker på om nordmannen er riktig mann for United-jobben.

Pogba ble dermed et av de viktigste temaene på Solskjærs pressekonferanse fredag morgen, to dager før en svært viktig hjemmekamp mot Chelsea i Premier League .

På spørsmål om Pogba fortsatt vil være Manchester United-spiller neste sesong, svarer Solskjær:

– Du kan ikke garantere noe i fotball, men ja, jeg tror Paul kommer til å være her, han er veldig bestemt på å lykkes i Manchester United.

Publisert: 26.04.19 kl. 11:00 Oppdatert: 26.04.19 kl. 11:11