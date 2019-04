BJØRNEBYES MANN: Eirik Horneland (til høyre) ble hentet til Rosenborg på sterk anbefaling fra sportssjef Stig Inge Bjørnebye, som hadde hatt ham som trener i NFF-systemet i sin tid. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Analyse: Derfor har alt gått galt for Horneland

Rosenborg hadde vunnet syv trofeer på de fire siste årene. Inn kom en trener med fjerdeplass fra Haugesund og skulle fortelle spillerne at det han sto for, den fotballen han ville spille, er bedre for dem.

På hestespråket heter det «å starte med tillegg». Og spesielt hvis resultatene ikke kommer automatisk, kan det fort bli tungt, spesielt for en som ikke har erfaringen med å lede en storklubb, i norsk målestokk.

Og tungt er det blitt for Eirik Horneland. Spørsmålet er om det kan bli noe særlig verre enn det er nå. For Horneland er ikke dum. Han ser selvsagt at han ikke får noen synlig – i resultater – respons på ideene sine.

Historien om Rosenborgs nedtur, startet allerede i 2017. Tendensen var nedadgående etter at Ajax ble slått i kvaliken til Europa League i august. Klubbens sportslige ledelse mener de så dette, og signalene ble gitt til hovedtrener Kåre Ingebrigtsen.

De menneskene med sportslig kompetanse i RBK-styret, Rune Bratseth, Vegard Heggem og Fredrik Winsnes, sammen med sportssjef Stig Inge Bjørnebye, mente at de så at tendensen fortsatte i 2018. Syv – 7 – møter skal Ingebrigtsen ha vært i om dette temaet, før tålmodigheten var slutt i juli 2018. Tester viste at spillerne løp mindre, standarden hadde stoppet for lengst.

RBK-ledelsen valgte å sparke Ingebrigtsen. Fortsatt mener de, den dag i dag, at avgjørelsen var den rette. Og de mener også at de aldri ville vunnet The Double uten at de hadde tatt den kontroversielle beslutningen – selv om det skapte en voldsom støy.

Det skal heller ikke undervurderes at keeper André Hansen sto som en gud hele sesongen, og hverken spill i Europa eller seriegull ville kommet uten han.

Spillerne skjønte ingen ting av sparkingen, ville ha Ingebrigtsen og assistent Erik Hoftun tilbake. Vi skal huske på at dette var en gruppe spillere som var vant med den sportslige ledelsen i Rosenborg, hadde vunnet det som kunne vinnes, likevel sparkes treneren deres.

RBK ønsket seg danske Kasper Hjulmand fra Nordsjælland, det var møter, Hjulmand virket interessert. Han skulle være manager, mens FK Haugesunds Eirik Horneland skulle være trener på feltet, der han har sin styrke. RBKs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye hadde blitt voldsomt imponert over trenings-prinsippene til Horneland: Haugesund-laget hans var i veldig god fysisk form. De orket – mer enn RBK-spillerne.

Det viste seg at danske Hjulmand ikke var så interessert. Han ville ikke til Rosenborg. Rosenborg sto igjen med Horneland, som måtte overbevises om at han var «nummer en». Og ansettelsen skjedde sent, fordi Haugesund ikke automatisk ville slippe sin hovedtrener.

Horneland kom derfor i gang en måned for sent. I tillegg var kontoen tom. Horneland ønsket seg både Sarpsborgs Kristoffer Zachariassen og Stabæks Franck Boli, men han fikk nei. I tillegg hadde han skader på nøkkelspillere. I garderoben tok ikke spillerne automatisk imot hans måte å tenke fotball på.

Det var ikke idyll der heller. Horneland og assistent Karl Oscar Emberland kom inn i til en skeptisk spillertropp, en tropp som var vant til en annen type ledelse, aldrende og kanskje litt mette. I tillegg har RBK fast ansatte assistenter, Jørn Jamtfall og Trond Henriksen, som sverger til Eggens postulater og 4–3–3. De var heller ikke fans av at RBK plutselig skulle spille på en annen måte enn de hadde gjort.

Og med svake resultater i treningskampene, som fortsatte inn i serien, er det foreløpig blitt umulig for Horneland å selge inn budskapet sitt. Det ble tilbake til 4–3–3, men det har heller ikke reddet noe.

Det er ikke første gangen RBK sliter fra sesongstart. Vi har mange eksempler, men aldri har overgangen fra en suksess-sesong til en sesongstart hatt kraftigere motbakke enn fra 2018 til 2019.

* I 1977 vant ikke RBK før i runde fem. De sto med null poeng etter fire kamper, vant bare en kamp hele sesongen – og rykket ned.

* I 1991 vant ikke regjerende mester RBK før i runde syv. De endte som nummer to, bak Viking.

* I 2005 var regjerende mester RBK et poeng fra nedrykk med tre kamper igjen av sesongen. De klarte seg.

* I 2008 startet RBK med fire poeng på de fem første kampene.

* I 2019 har regjerende dobbeltmester RBK med to poeng og bare to scoringer på fem kamper.

Rosenborg er en klubb som har vunnet 31 trofeer i norsk fotball på de 31 siste sesongene, som har 11 sesonger i Champions League. Derfor nytter det heller ikke å sammenligne kravene som stilles i den klubben med noen andre i norsk fotball.

Det har som oftest vært treneren som må gå av hvis noe er galt sportslig (Ola By Rise, Per Joar Hansen, Knut Tørum, Jan Jönsson, Per Joar Hansen igjen, Kåre Ingebrigtsen – og Rini Coolen), selv om fire av disse tok seriegull med klubben.

Spørsmålet nå – hvis elendigheten fortsetter – hvem som skal få skylden denne gangen: Treneren – eller de som ansatte ham.

ANALYSERER RBK: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

