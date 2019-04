RO I SJELA: Mohamed Salah tok drømmetreffet med fatning. Drømmen om seriegull fortsetter for Liverpool. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Vidundermål fra Salah - Liverpools titteldrøm fortsetter

(Liverpool - Chelsea 2–0) Liverpools Mohamed Salah (26) fikk drømmetreff fra distanse, mens Chelseas Eden Hazard (28) misbrukte to gigasjanser. Det gjør at Liverpool er forbi Manchester City igjen.

Kampfakta: Liverpool – Chelsea 2-0 (0-0) Mål: 1-0 Sadio Mané (51), 2-0 Mohamed Salah (53). 53.279 tilskuere. Vis mer vg-expand-down

Sadio Mané headet Liverpool foran etter følsom servering av Jordan Henderson fem minutter etter pause. To minutter senere eksploderte det igjen.

Salah, tidligere Chelsea-spiller, mottok ballen bredt fra Virgil van Dijk, tok den med seg innover og prøvde lykken fra 20–25 meter. Egypteren fikk klokketreff og ballen suste opp mot krysset til 2–0.

Toppscorere Premier League: 1. Sergio Agüero 19 2. Mohamed Salah 18 3. Pierre-Emerick Aubameyang, Harry Kane, Sadio Mané, Raheem Sterling 17 7. Eden Hazard 16 Vis mer vg-expand-down

Kostbare bom

Chelsea så preget ut, men klarte å produsere to store sjanser for sin juvel Hazard. I 59. minutt kom han alene med Alisson Becker etter strålende pasning av Emerson. Men stolpen og marginene var mot belgieren.

To minutter senere fikk han en like stor sjanse. Willian fant sin rekkekamerat ved fem meteren. Hazard traff heller ikke godt denne gang, og Alisson Becker fikk avverget.

– De hadde noen gode sjanser, men alt i alt gjorde vi en kamp, sier vertenes kaptein Henderson til Sky Sports.

Seieren var uansett fullt fortjent for vertene. Før hvilen hadde Liverpools målscorere, Mané og Salah, hver sin gode sjanse uten uttelling.

TABELLEN: Foto: VGLIVE

Foran City igjen

De tre poengene forsterker Liverpools våte, lange drøm om det første seriegullet siden 1990. Rødtrøyene ligger nå to poeng foran Manchester City, som vel å merke har én kamp til gode.

Etter kampen gikk manager Jürgen Klopp bananas foran fansen.

Gjenstående kamper: Manchester City: Tottenham (H), Manchester United (B), Burnley (B), Leicester (H), Brighton (B) Liverpool: Cardiff (B), Huddersfield (H), Newcastle (B), Wolverhampton (H) Vis mer vg-expand-down

Tapet gir Chelsea problemer i kampen om topp fire, som gir Champions League-plass. Laget innehar fjerdeplassen, men Manchester United er to poeng bak med én kamp mindre og Arsenal er to poeng bak med to kamper mindre.

PS1! Før kampen ble ofrene fra Hillsborough-tragedien for 30 år siden hedret.

Publisert: 14.04.19 kl. 19:21 Oppdatert: 14.04.19 kl. 19:33