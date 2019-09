LANDSKAMP: Alexander Isak og Martin Ødegaard etter EM-kampen mellom Sverige og Norge nylig. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lagkompisen visste Ødegaard var god, men: – Han er enda bedre

Foran torsdagskveldens baskiske derby har Martin Ødegaard (20) fått mer ros. Denne gang fra sin svenske rekkekamerat i Real Sociedad.

– Jeg kjente til kvalitetene til Ødegaard, men etter å ha sett ham på nært hold, er han enda bedre, sier Alexander Isak i et stort intervju med Mundo Deportivo.

– Han er bedre enn meg i spansk og hjelper meg med å oversette ting, avslører svensken, som tidligere har uttalt til Aftonbladet:

– Vi har en veldig bra kontakt og trives godt sammen. Det er naturlig at han blir min beste venn på laget. Det er veldig kult å ha ham på samme lag.

Alexander Isak skal ha sagt nei til Real Madrid - klubben som Ødegaard gikk til. Svensken endte i stedet i Borussia Dortmund. Han kom fra AIK i januar 2017. Mundo Deportivo har spurt hvorfor han ikke gjorde som Ødegaard:

– Når du signerer for en klubb, så gjør du det med den klubben som gir den beste følelsen. Derfor dro jeg til Dortmund, klubben som gjorde best inntrykk på meg, svarer Alexander Isak.

Etter 16 mål på 13 kamper for Willem II sist sesong var det mange alternativer for Isak. Han valgte femårskontrakt med Real Sociedad.

– Jeg snakket ikke så mye med min agent i løpet av sesongen, jeg ville fokusere på kampene. Det var mange tilbud, men det var Real Sociedad som ga meg det beste inntrykket. Da jeg var i Madrid med det svenske landslaget, traff jeg klubbens representanter, og de gjorde stort inntrykk på meg, sier Alexander Isak.

BBCs ekspert på spansk fotball, Andy West, beskriver på Twitter Real Sociedads offensiv trio med Martin Ødegaard (20), Alexander Isak (20) og Mikel Oyarzabal (22) som ekstremt unge og spennende.

Ifølge Isak tilbringer ikke han og Ødegaard så mye tid utenom fotballen.

– Jeg liker å være hjemme og ta det med ro, sier svensken. Isak og Ødegaard regnes som to av Nordens fremste talenter.

Sist kamp, da Real Sociedad vant 3–1 over Espanyol, scoret Isak mål nummer tre. I den samme matchen markerte nordmannen seg med en eventyrlig pasning - med utsiden av venstrefoten - før det andre målet.

Mundo Sportivo har spurt Isak om han føler seg som et vidunderbarn:

– Jeg bruker ikke den type uttrykk. Jeg vet at jeg er en talentfull spiller, men ingen skal glemme at det ligger mye jobb bak. Jeg føler at jeg er en begavet, velsignet fotballspiller, men jeg har også jobbet hardt.

