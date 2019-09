Di Maria-show da PSG knuste Real Madrid

(Paris Saint-Germain - Real Madrid 3–0) Ángel Di María var i en klasse for seg selv, og herjet med sine gamle lagkamerater. Dermed fortsatte Real Madrids svake sesongåpning.

Få lag har dominert Champions League slik Real Madrid har gjort de siste årene. De har faktisk vunnet fire av de seks siste utgavene av turneringen.

Men om man skal ta åpningskampen i årets utgave som et tegn, ser det ikke ut som dominansen fortsetter. For alt handlet om hjemmelaget PSG på Parc des Princes, og spesielt en mann - Angel Di Maria.

Kampen hadde knapt rukket å sette seg skikkelig, da PSG kombinerte fint, før Juan Bernat kom seg rundt på kanten og svingte inn til Di Maria. Med en berøring tuppet han ballen i keeperhjørnet, og i mål.

– Super-fotball av hjemmelaget, utbrøt Viasat-kommentator Roar Stokke.

Flott lagarbeid ga scoring på det første målet, men den andre scoringen var kun Di Marias fortjeneste. På 18 meters hold la han ballen til rette med en berøring, og hadde all verdens tid til å sikte. Han skrudde ballen vakkert i nærmeste hjørne, og sjokkerte sine gamle lagkamerater.

Di Maria forlot Real Madrid i 2014, et drøyt år etter at Gareth Bale ankom og dyttet argentineren ned på midtbanen.

VAR-drama

Nettopp Bale var mannen som tente et lite håp i Real Madrid-supporternes hjerter rett etter scoringen. De hvitkledde løftet ballen langt opp rett fra avspark, og den ramlet ned i beina til Bale. Han vippet den opp til seg selv, før han løftet ballen over keeper og i mål.

Men VAR hadde plukket opp noe dommeren ikke hadde sett. Da Bale vippet ballen opp til seg selv, traff den armen hans. Dermed annulerte dommeren målet for hands.

VAR-DRAMA: Dommer Anthony Taylor vikk hjelp av VAR og annullerte målet til Bale. Foto: CHARLES PLATIAU / X00217

Real Madrid fikk en ny scoring annullert et drøyt kvarter før slutt da Benzema ble avblåst for offside, men nærmere kom de ikke. PSG var på sin side nærme 3–0 ved flere anledninger, og Di Maria var også nære å få seg et hattrick. Lobben alene med keeper gikk like over.

På overtid kontret de inn 3–0, og sikret seieren. Thomas Meunier brøt, og fikk æren av å sette ballen inn i åpent mål, for å fastsette resultatet.

Real Madrid-trøbbelet fortsetter

Dette var Real Madrids første tap mot et fransk lag på nesten ti år. Sist gang det skjedde var i 2009/2010-sesongen, da Lyon vant.

Real Madrid har fått en tøff start på sesongen i hjemlig liga. Det begynte fint med seier mot Celta Vigo, men så begynte trøbbelet. Først spilte de 1–1 mot Valladolid på hjemmebane, før de fulgte opp med et nytt uavgjortresultat mot Villareal.

Forrige helg vant de 3–2 mot Levante, etter å ha rotet vekk en 3–0-ledelse, og var nære ved å miste de tre poengene på tampen av kampen. Dermed står de med kun to seire på de fire første fire serierundene.

Skadene renner også inn, og allerede denne sesongen har viktige spillere som Isco, Luka Modric og Eden Hazard slitt med skader.

Åpningen på Champions League ble altså ikke særlig bedre, og føyer seg inn i rekken av problemer Zinedine Zidanes mannskap har hatt denne sesongen.

TRØBBEL: Zinedine Zidane har mye å tenke på. Foto: Yoan Valat / EPA

