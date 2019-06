HOLDER MED TOTTENHAM: Kong Harald V vinker fra balkongen på Slottet 17. mai i år. Lørdag kveld skal hans kjære Tottenham spille Champions League-finale. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Stolte av «Kongens ja» til Tottenham

Norske Tottenham-supportere har selveste kong Harald V (82) «på laget». Litt royal støtte kan komme godt med i Champions League-finalen mot Liverpool i Madrid lørdag kveld.

Da Kong Harald var i London i oktober 2005, svarte han følgende på VGs spørsmål om han hadde noe favorittlag i England:

pullquote – Jada. Jeg var her og studerte i begynnelsen av 60-årene. Da var det et fotballag som i dag ligger på annenplass som var suverent best. Det laget støtter jeg.

Kong Harald understreket etterpå at det var Tottenham Hotspur, som vant både cup og serie i 1961, han siktet til.

Det ble selvfølgelig lagt merke til i den norske supporterklubben Tottenhams Venner, og tidligere leder Vidar Edell gjorde stas på kongen da han fylte 70 år.

Fikk takkebrev

Edell hadde kjøpt en sjelden bok fra en samler i London - «1936/1937 – Tottenham Hotspur Football Club Handbook» – fra sesongen da kong Harald ble født. Den ble gitt i gave til kongen.

– Jeg husker at vi fikk et takkebrev fra slottet, så det var tydelig at han satte pris på det. Da den norske supporterklubben hadde 35-årsjubileum i 2017, så sendte vi en jubileumsbok til kongen, og fikk takkebrev for det også, forteller Edell til VG.

SPORTSINTERESSE: Kong Harald (t.v.), kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon avbildet på Ullevaal stadion da Norge møtte Ungarn i EM-kvalifiseringen i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det er helt storveis at kongen holder med Tottenham! Det er klart at det gjør oss stolte. Han er en flott mann, og veldig glad i sport, sier Edell fornøyd.

Tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt forteller til VG at han fikk kongelig besøk etter en kamp på 80-tallet. Men litt overraskende er det at det var kong Olav V som hadde tatt turen.

– Jeg husker veldig godt at jeg hilste på kong Olav. Han var på White Hart Lane og så en kamp jeg hadde stått, men jeg husker faktisk ikke hvilken kamp det var, mimrer Thorstvedt.

Kong Olav holdt med «fienden»

VG har vært i kontakt med Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe, som ikke ønsker å uttale seg i saken.

Det litt spesielle var at kong Olav faktisk holdt med erkerivalen Arsenal.

– Da er det i alle fall flott at kong Harald er på riktig side, men jeg hilste aldri på ham på stadion og vet ikke om han var på kamper, sier Thorstvedt.

Champions League-finalen kan bli Tottenhams kanskje største triumf i historien. Laget vant både liga og FA-cup i 1960/61-sesongen, og Cupvinnercupen i 1963.

SPILTE FOR «KONGEKLUBBEN»: Erik Thorstvedt avbildet på Old Trafford i 1993 – i en kamp for Tottenham borte mot Manchester United. Foto: Mats Fogeman

Thorstvedt er på jobb for TV 2, og til stede på stadion i Madrid lørdag kveld. Edell skal følge kampen på en helt spesiell måte.

– Av helsemessige grunner var det ikke forsvarlig for meg å dra til Madrid, der det nesten ikke er hotellrom å oppdrive. Så jeg skal faktisk se kampen på storskjerm på stadion i London. Dersom det blir seier, så får jeg med paraden i London dagen etter, avslutter Edell med håp i stemmen.

Publisert: 01.06.19 kl. 17:07