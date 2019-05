Veland om Real Madrid: Leverer strålende om de hanker inn de fem

Når Real Madrid ender bortimot 20 poeng bak Barcelona i La Liga, må det gjøres noe i den spanske hovedstaden. Viasport-eksperten Petter Veland har troen på at de klarer å styrke laget.

Få eller ingen nordmenn følger det spanske overgangsmarkedet bedre enn Veland, som sier dette til VG foran søndagens VG+-sendte kamp mot Real Betis:

– Det virker som at Eden Hazard og Luka Jović mer eller mindre er klare. De venter i grunn bare på at sesongene til Chelsea og Eintracht Frankfurt skal avsluttes.

– Ellers er jo Éder Militão allerede bekreftet klar, mens det går tunge rykter om en midtbanespiller inn. Type Christian Eriksen, Paul Pogba eller Tanguy Ndombele.

Veland sier at en ny venstreback også er aktuelt:

– Der er nok Ferland Mendy mest sannsynlig, mener Veland, og snakker altså om en 23-åring - som i likhet med Ndombele - spiller for franske Lyon. Ndombele er 22 år, så begge er fremtidens menn.

– Klarer man å hanke inn de fem, har man levert til strålende karakter på markedet, fastslår Petter Veland.

I europeiske medier går det fortsatt masse rykter om mulige Real Madrid-overganger. Her er noe av det som har kommet de siste dagene:

* Real Madrid vil legge inn et bud til Liverpool på Mohamed Salah, hevder Canal+.

* Marca skriver at Real Madrid kan komme til å kvitte seg med hele 14 spillere i løpet av sommeren. Blant disse skal være Gareth Bale (29), Keylor Navas (32) og James Rodriguez (27).

* Independent mener å vite at Real Madrid er villig til å betale drøyt 1,6 milliarder kroner for Pogba.

* Det er en rekke ulike meldinger om forhandlingene angående Eden Hazard. Noen medier, blant annet L’Equipe, mener å vite at klubbene er enige om 960 mill. kroner, mens andre hevder at Chelsea krever 1,1 milliarder.

* Sky Sports melder at Eintracht Frankfurt kommer til å få 585 mill. kroner for serbiske Jović.

* Real Madrid skal være så desperate etter å bli kvitt Bale at de har tilbudt Tottenham å betale halvparten av lønnen - om Spurs er villig til å låne Bale for 110 mill. kroner.

* Le Parisien mener å vite at Paris St-Germain er interesserte i å hente minst en av trioen Bale, Isco og Toni Kroos.

VG-tips fra Rolf Brown: Hjemmeseier

* Det er siste ligarunde i La Liga - og sett fra Real Madrids normalt høye standarder så har de helhvite levert en skuffende sesong. Ok, nå er tredjeplass isolert sett ingen mega-krise. Men det er flere måneder siden lagets gullsjanser røk. Og da er det bare ikke godt nok når klubben heter Real Madrid.

* Zinedine Zidane er klubbens tredje trener i inneværende sesong. Under franskmannen har laget kapret 5-2-3-flyt, men egentlig ikke knappet inn på Barcelona i særlig grad. Spilte med bare ti mann i over en omgang borte mot Real Sociedad sist (1-3-tap). Vi ser for oss at Madrid-klubben ønsker å avslutte sesongen med en form for godfølelse som en hjemmeseier gir. Og det skal Zidane ha - alle fem hjemmekamper er vunnet under hans styre (La Liga).

* Real Betis seiret på overtid over jumbo-laget Huesca senest (2-1). Det var den første triumfen på seks forsøk for Sevilla-klubben - som ender noenlunde midt på tabellen. Ti baklengs på fire siste bortematcher og ti strake kamper uten å stenge buret indikerer at laget har gått på tomgang en stund. Ramos (f) er usikker for hjemmelaget.

Du må spille innen søndag kl. 11.55. Kampen ser du på Strive og VG+. Vi går for hjemmeseier til 1,47 i odds.

Publisert: 19.05.19 kl. 08:47

