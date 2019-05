GLAD I NORGE: Ada Hegerberg viste ivrig frem det norske flagget etter finalen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Hegerberg: – Savner å spille for landet mitt

BUDAPEST (VG) Etter tre mål i Champions League-finalen fastslår Lyon-helten Ada Hegerberg at hun savner å spille for Norge.

Oppdatert nå nettopp







Etter finalen konfronterte VG henne med et intervju hun har gitt til IOC’s Olympic Channel, der hun sier «jeg savner å representere landet mitt».

– Skal vi tolke det på noen måte?

– Jeg savner å spille for landet mitt, men ikke for forbundet mitt. Eller forbundet deres, svarte 23-åringen, som har sagt nei til å spille for Norge siden august 2017 etter en konflikt med forbundet.

les også Hat-trick av Hegerberg: Hun er unik i fotballhistorien

På oppfølgingsspørsmål fra NRK om det har vært noen bevegelse i saken, avviser Hegeberg det kontant.

– Jeg har ingen kommentar. Situasjonen er akkurat den samme.

Etter tre mål i den største klubbkampen i verden blusser debatten opp igjen. Hvorfor i all verden klarer ikke forbundet og Hegerberg å bli enige? Journalist Antoine Osanna, journalist i Lyon-avisen Le Progrés, sa til VG i går at det er et mysterium at hun ikke vil spille for Norge i et VM i Frankrike.

I intervjuet med Olympic Channel sier Hegerberg:

les også Hat trick-Hegerberg fullroses: – Det største en nordmann har gjort i Champions League

– Jeg er fortsatt en stolt nordmann. Jeg elsker landet mitt. Jeg savner å representere landet og det forklarer hele situasjonen, for jeg har ikke spurt om å havne i denne posisjonen. Men realitetene er slik.

Hun blir spurt om hun følte at hun ble dratt ned, selv på det høyeste, nasjonale nivået.

LEDERNE: Ada Hegerberg feirer sammen med stopperkjempen og kapteinen Wendie Renard. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

– Jeg synes at kulturen blir dratt ned. Vinner-kulturen, kulturen med å sette kvinnefotballen i en god posisjon for utvikling. Det er tonnevis av jobb som må gjøres fortsatt. Som jeg har sagt: Jeg har prøvd å påvirke så mye jeg kan de siste årene jeg spilte for landslaget, men det virket ikke som det hjalp. Det virket ikke som de ville høre.

Elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund uttalte følgende om Hegerbergs landslagssituasjon på egne nettsider lørdag kveld:

– Mye er sagt om at hun per i dag ikke spiller for Norge. Vi skulle ønske det var annerledes, men jeg er likevel stolt av at Ada er fra Norge og at hun ved sine prestasjoner setter norsk fotball på kartet internasjonalt. De aller hjerteligste gratulasjoner til Ada.

les også Hegerberg-dommen: Umulig å vinne Gullballen igjen

Hegerberg poengterer at hun bevisst har oppsøkt andre kulturer for å bli best.

– Å ha denne nysgjerrigheten har også hjulpet meg til å nå det høyeste nivået, sier Hegerberg.

Høyere oppe enn hun er akkurat nå er det vanskelig å komme. VG spurte om det er den største kampen i hennes karriere.

– Jeg vet du leter etter tittelen din nå, men du skal få den, sier hun og ler.

– Jeg har hatt mange store øyeblikk, men å score et hat trick i en Champions League-finale tror jeg er unikt for begge kjønn. Jeg hadde godfølelsen i dag morges ... det er ikke mer å si.

PS! Duisburgs Inka Grings scoret tre mål i 2. omgang i den ene av to finaler mot russiske Zvezda Perm i 2009. Det var året før turneringen ble døpt Champions League.

Publisert: 18.05.19 kl. 22:36 Oppdatert: 18.05.19 kl. 22:50