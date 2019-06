ALVORSPRAT: Lars Lagerbäck gjør det klart at han aldri ønsker noen gjentagelse av feilene mot Sverige. Her med Joshua King, Bjørn Maars Johnsen og Birger Meling på Ullevaal i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lagerbäck varsler hard kritikk mot spillerne: – Helt ubegripelig

ULLEVAAL (VG) I mars slapp Norge inn like mange mål mot Sverige og Spania som på alle fjorårets 10 kamper. Lars Lagerbäck mener at spillerne gikk på en mental smell og nå vil laget få klar beskjed fra svensken.

Landslagssjefen samler spillerne til trening på Ullevaal søndag ettermiddag. Lagerbäck er spesielt irritert over at Sverige scoret på Ullevaal etter at Rune Almenning Jarstein først hadde reddet straffen fra Andreas Granqvist.

– Der skal spillerne virkelig få kritikk: Vi sto og sov på returen. Det er helt ubegripelig at profesjonelle spillere ikke er våkne på retur. Det er ingenting vi trener på, sier Lagerbäck og skjønner fortsatt ikke at Viktor Claesson fikk lov til å nette på Jarstein-returen på Ullevaal 26. mars.

Sveriges redusering til 2–1 var begynnelsen på den dramatiske kampavslutningen der Norge så vidt reddet 3–3. EM-kvalifiseringens hittil eneste norske poeng.

– Spillerne skal få høre at hvis slipper vi til en strafferetur til, da ... advarer Lagerbäck foran starten av samlingen søndag.

Han kan ikke huske å ha mistet en 2–0-ledelse før. Sist mandag tok han ut troppen til de to EM-kvalifiseringskampene mot Romania (fredag 7. juni) og Færøyene (mandag 10. juni). Landslagssjefen mener at bare to seire er godt nok.

Lagerbäck dro opp flere power pointer i møtet med pressen sist uke. På en av dem sto det «CLEAN SHEAT????» i gule store bokstaver på rød bakgrunn. I fjor holdt Norge buret rent i seks av 10 kamper. Totalen endte på fem baklengs.

TENNER LAGERBÄCK: Rune Almenning Jarstein var ikke spesielt fornøyd med Ole Selnæs og resten av returdekningen etter Sveriges straffescoring på Ullevaal. Landslagssjef Lars Lagerbäck vil gi spillerne klar beskjed om at det aldri må gjenta seg. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lagerbäck ønsker seg tilbake ditt etter at Spania og Sverige – ifølge VGs sjansestatistikk – skapte 25 sjanser og scoret fem mål mot Norge – tradisjonelt svake i marskamper.

– Det er mentalt. Jeg kan ikke se noen andre årsaker, sier han.

Lagerbäck reagerer ikke så mye på forsvarsspillet mot Spania i Valencia, men mener Norge hadde flaks som bare tapte 2–1.

– Men Sverige-kampen overrasket meg, sier han etter unødvendige balltap, klare forsvarsfeil og en rekke uheldig situasjoner i nabooppgjøret.

Særlig 2. omgangen mot svenskene på Ullevaal var under enhver kritikk. Lagerbäck trivdes ikke med Ulf Lundells «öppna landskap». Han kalte kampen rock’roll. Avstanden mellom både norske spillere og lagdeler ble altfor stor.

– Jeg er også delaktig. Vi må pumpe inn i spillerne at de skal ta disse grepene ute på banen når de kjenner at avstandene blir for store både i lengden og i bredden og at vi blir for passive, sier Lagerbäck.

Han ønsker seg et langt mer bastant forsvarsspill på Ullevaal-gresset mot Romania (nummer 25 på FIFA-rakningen).

– For meg er dette en mental sak. Vi blir ikke helt plutselig dårligere spillere og et svakere lag. Vi beholdt ikke vår spilleidé 100 prosent.

Etter tre baklengs mot svenskene har forsvarssjef Håvard Nordtveit spilt et eneste minutt for Fulham i Premier League. Lagerbäck har hentet inn Stefan Strandberg i troppen, men ut fra denne Lagerbäck-uttalelsen kan det gå mot fornyet tillit for vestlendingen i midtforsvaret sammen med Kristoffer Ajer:

– Han har vært i denne situasjonen tidligere. Han virker å ha en personlighet hvor slikt bekymrer han veldig lite. Så der tror jeg det kan fungere ganske bra, sier Lagerbäck som også i lang tid har hatt full tillit til høyreback Omar Elabdellaoui.

Haitam Aleesami fikk mye kritikk etter Sverige-kampen. Nå er fjorårets mest brukte venstreback, Birger Meling, tilbake i troppen. Mens Aleesami er klubbløs. Palermo er flyttet ned i italienske serie C.

– Meling er en såpass talentfull spiller. I de to siste kampene har Rosenborg fått orden på laget. Nå kjenner jeg ham igjen. Han har fått tilbake «kicket» i steget og han har alltid vært en klok spiller.

Rune Almenning Jarstein er ute etter kneoperasjon. Rosenborgs André Hansen er hentet inn som erstatter. Men Lagerbäck lar det stå helt åpent om en Sten Grytebust eller RBK-keeperen spiller.

Publisert: 02.06.19 kl. 12:50