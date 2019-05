GOD S: Kristiansund er i flyten om dagen, men laget tar ikke av Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Kristiansund-Kastrati: – Bullshit å snakke om medalje nå

KRISTIANSUND (VG) Formsterke Kristiansund fosser videre. Laget har ikke tapt hjemme på 273 dager.

– Vi er veldig gode her hjemme og vi er i god form nå, så med knallhard jobbing og hvis vi tenker kamp for kamp har vi gode muligheter for å vinne kamper, sier Flamur Kastrati.

Vi må helt tilbake til 19. august i fjor Kristiansund tapte hjemme på eget kunstgress, da ble Rosenborg for sterke og vant 2–0.

Men til tross for god seriestart, vil ikke angriperen være med på noe medaljesnakk til tross for at en tredjedel av sesongen straks er unnagjort.

– Generelt er det bullshit å snakke om medalje nå. Vi må fortsette å tenke kamp for kamp og videre utvikling som lag, sier angriperen og legger til:

– Så får vi se hvordan går det går. Jeg tror ikke noen hadde tippet oss så høyt etter åtte serierunder, men kollektivet vårt viser hvilken mentalitet som bor i gruppa her og flammen slukkes aldri selv om vi ligger under.

3–2 seieren hjemme mot serieleder Molde 16. mai førte Kristiansund til femteplass på tabellen, kun ett fattig poeng bak Bodø/Glimt på tredjeplass, og vi må tilbake til tredje serierunde sist KBK tapte.

Neste mulighet til å forlenge seiersrekken er i kveld (søndag). Da skal de til Haugesund.

– Vi er i flyten og vi må jobbe knallhardt videre for å la dette vedvare, for man får som fortjent i det lange løpet, sier trener Christian Michelsen.

– Vi har vært ålreite i år. Vi hadde litt utur i starten av sesongen, men de siste kampene har vi hatt litt flaks mot gode lag, sier Michelsen.

Publisert: 19.05.19 kl. 11:36