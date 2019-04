SMILTE: Jordan Pickford har vært i god form på banen, men etter at en video av 25-åringen var involvert i et slagsmål kom ut var det usikkert om han kom til å starte mot Arsenal. Det gjorde han. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Pickford slo tilbake etter gateslagsmål – ga Solskjær en hjelpende hånd

(Everton – Arsenal 1–0) Jordan Pickford har hatt mye annet enn fotball å tenke på den siste uken, men mot Arsenal holdt han hodet kaldt og buret rent.

Mindre enn 10 minutter siden







Tidligere denne uken fant en videosnutt av Everton-keeper Jordan Pickford i et slagsmål veien til internettets overflate, og det var usikkert om den engelske landslagskeeperen kom til å vokte buret mot Arsenal søndag.

Det gjorde han, og det gjorde han med glans. 25-åringen sto en solid kamp, og holdt nullen for 11. gang denne sesongen.

Lørdag skrev The Guardian at Everton ville straffe Pickford med en ukelønn i bot for opptrinnet på byen. Everton-manager Marcos Silva sa han var skuffet over målvaktens oppførsel, men ga han altså likevel tillit fra start mot Arsenal.

Bakgrunnen for slagsmålet skal ha vært kommentarer som ble slengt om Pickfords kjæreste.

Også politiet etterforsker saken.

Helten skulle egentlig ikke spille

Men helten ble mannen med over 300 kamper i den blå drakten. Phil Jagielka hadde bare spilt en 90-minutter i Premier League før søndagens oppgjør, men ble kastet inn i midtforsvaret da Michael Keane måtte kaste inn håndkleet på oppvarmingen.

Jagielka svarte med å krige hjemmelaget i ledelsen etter kun 10 minutter.

Unai Emery var ikke spesielt fornøyd med sitt mannskap, og gjorde to bytter allerede i pausen. Det hjalp lite, for det var Everton som fortsatte å presse på med flere store sjanser, men hverken Richarlison, Bernard eller Sigurdsson klarte å omsette sine muligheter i mål.

Men Pickford holdt buret rent andre veien, og da ble det tre poeng til Everton.

SCORET: Phil Jagielka skulle egentlig ikke starte kampen, men da Michael Keane ble skadet under oppvarmingen tok han plass i startoppstillingen. Han svarte med å sikre Everton seieren. Foto: PETER POWELL / EPA

Hjalp Solskjær

Dermed fikk Arsenal seg en støkk i kampen om topp fire, noe som er gode nyheter for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, som ligger to poeng bak Arsenal.

Det er heller ikke første gang Everton har rakt en hjelpende hånd til Solskjær denne sesongen. I mars var det Chelsea som røk på en smell mot de blå fra Liverpool.

les også Effektive Everton ga Solskjær en håndsrekning mot Chelsea

Les fyldig referat fra kampen i VG Live.

Publisert: 07.04.19 kl. 16:58