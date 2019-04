KLAR TALE: Ekspertene er samstemte. Manchester City vinner årets Premier League. Oppe fra venstre: Maria Thorisdottir, Øyvind Alsaker, Hege Riise, Carl Erik Torp, Solveig Gulbrandsen, Ståle Solbakken, Maren Mjelde, Per Joar Hansen, Petter Myhre og Roger Finjord. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

City eller Liverpool? Her er ekspertenes dom

Tilsammen 12 kamper gjenstår i tittelracet mellom Manchester City og Liverpool. Hvem kan feire med den store Premier League-pokalen 12. mai? VG har spurt 10 spillere, trenere og eksperter i Fotball-Norge.

Solveig Gulbrandsen, TV 2-ekspert:

– Jeg tror det blir jevnt helt inn, men at Manchester City tar det til slutt. City virker bare ekstremt solide, de har en bred stall og har fått tilbake Kevin De Bruyne i sesonginnspurten. Så spørs det jo litt hva som skjer når City møter Tottenham to ganger i Champions League og så i serien. Deretter venter Manchester United borte. Liverpool har akkurat «klart det» i de siste kampene ved å score på slutten. Det viser styrke, men også at ikke alt er på skinner om dagen.

TROR PÅ CITY: Per Joar Hansen, Lagerbäcks assistent på landslaget. Foto: Bjørn S. Delebekk

Per Joar Hansen, landslagstrener:

– Jeg sier Manchester City. De har kort og godt det beste grunnspillet og er det mest stabile laget.

Slik sikret Manchester City tabelltoppen før kveldens Liverpool-kamp:

Hege Riise, trener LSK Kvinner:

- Jeg tenker at Manchester City vinner. De har større og bedre tropp, og de har vært i disse situasjonene før. City har vunnet mye de siste årene, men de virker like «sulten» på å ta flere titler. Liverpool feilet sist de var i posisjon til gull og jeg tror historien gjentar seg.

Petter Myhre, TV 2-ekspert:

- Jeg sa Manchester City før sesongen og da de lå syv poeng bak Liverpool, og jeg står ved valget. De har den beste stallen og har tatt så mange poeng selv med skader på lagets beste spillere. At de klarer det med de utfordringene de har hatt forteller alt om bredden og kontinuiteten i dette laget. Jeg tror det først blir avgjort i siste serierunde. Det som kan tale for Liverpool er at Premier League er det viktigste. Må City velge tror jeg Champions League er viktigst.

ØNSKER LIVERPOOL-TRIUMF: Maren Mjelde, Chelsea-spiller og landslaget. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Maren Mjelde, landslagssspiller og Chelsea-proff:

- Denne her sitter litt langt inne for meg. Om jeg skulle gitt svar på hvordan jeg ønsker at det skal bli, så blir Liverpool seriemester. Endelig! Men Manchester City har den erfaringen med at de har vunnet Premier League tidligere og har vært i en lignende situasjon før. De har en bredere tropp som vil takle innspurten i ligaen og Champions League bedre og de har nøkkelspillere tilbake fra skade. Men håper jeg tar feil!

Liverpool sikret tabelltopp før Citys forrige kamp gjennom et selvmål:

Roger Finjord, tidligere landslagstrener kvinner:

- Jeg tror Manchester City vinner. De er i veldig god form og i flyt, og det er viktig på slutten av sesongen. Liverpool sliter seg til poeng. Kan frykten for å ikke vinne ligaen knekke Liverpool igjen?

TROR PÅ MANCHESTER CITY: Maria Thorisdottir (t.h), Chelsea-spiller Foto: PAUL CHILDS / X03809

Maria Thorisdottir, landslagsspiller og Chelsea-proff:

- Jeg tror det blir veldig jevnt, men at Manchester City drar det lengste strået på grunn av erfaringen spillerne har med å vinne titler sammen de siste årene. Samtidig så har de en større bredde i troppen enn det Liverpool har. Liverpool har jo dette «spøkelset» som henger over dem med at de ikke har vunnet serien siden 1989/90, men takler de presset med mange unge og uerfarne spillere som ikke har vunnet noe titler sammen, så kan det bli spennende og jevnt. Jeg tror det blir avgjort på målforskjell og City tar troféet i siste serierunde.

Ligamester i England de siste fem årene:

2017/2018: Manchester City

2016/2017: Chelsea

2015/2016: Leicester

2014/2015: Chelsea

2013/2014: Manchester City Vis mer vg-expand-down

Ståle Solbakken, trener FC København:

- Jeg sier Manchester City - og det er ren «jinx»... Nei, dette er to lag som begge har hatt en fantastisk sesong og poengfangst i Premier League. Liverpool har et enormt press utenfra for å få denne tittelen, og det kan bli den lille detaljen som gjør at de får det ene poenget for lite. Det er 50/50, og derfor blir det avgjørende hvilke av de to lagene som klarer å holde nøkkelspillerne skadefrie i innspurten.

USIKKER: Ståle Solbakken, FC København-trener. Foto: Andersen, Claus Bech / Scanpix Denmark

Carl-Erik Torp, NRK-ekspert:

- Jeg tror City vinner. De virker best og er vant til å vinne. Det ser også ut som at de har prikket formen på de viktigste spillerne. Liverpool vært noe heldig i det siste som gjør at de fortsatt henger med. Men det er selvfølgelig veldig åpent.

Øyvind Alsaker, TV 2-kommentator:

– Manchester City vinner. De har det høyeste toppnivået, mer kreativitet i midtbaneleddet og en bedre stall. Det er et under at de har tapt fire kamper. Det eneste som taler i mot City er at de kjemper på fire fronter.

