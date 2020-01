TRENGER SPISS: Ole Gunnar Solskjær håper på forsterkninger i overgangsvinduets siste uke. Foto: Tim Goode / EMPICS Sport

Solskjærs mulige kriseløsninger: Spissene United kan hente denne uken

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) innrømmet allerede etter sommeren at troppen hans manglet en angrepsspiller.

– Vi har én spiller for lite, for å være ærlig, men vi fant rett og slett ikke den rette, sa Solskjær i slutten av august, da overgangsvinduet i Premier League var stengt og både Romelu Lukaku og Alexis Sánchez hadde dratt til Inter uten å bli erstattet.

Marcus Rashford tok ansvar som lagets største scoringstrussel og banket inn 19 mål før han pådro seg et tretthetsbrudd mot Wolverhampton som vil holde ham ute i flere måneder.

Dermed står Solskjær kun med to alternativer på topp: Den begavede, men ustabile franskmannen Anthony Martial, og den superspennende, men uerfarne 18-åringen Mason Greenwood.

– Det kan hende vi kommer til å se på noen kortsiktige avtaler som kan ta oss frem til sommeren, sa nordmannen for over en uke siden, da Rashfords langtidsskade ble bekreftet.

Men klokken tikker og signeringene uteblir. Søndag ettermiddag ristet Solskjær på hodet da en journalist spurte ham om han hadde oppdateringer å komme med på overgangsfronten.

– Da hadde jeg fortalt det til dere, sa Solskjær før han forsvant videre inn i korridorene på Prenton Park i Tranmere.

Natt til lørdag stenger overgangsvinduet. Hvis det skal skje noe med United-angrepet, må det skje fort. VG har tatt en titt på noen mer eller mindre realistiske kriseløsninger for Solskjær:

Edinson Cavani (PSG)

PSG-historiens mestscorende spiller er kontraktsløs til sommeren, men har gitt klubben beskjed om at han ønsker å dra allerede i januar, ettersom han ikke får spilletiden han ønsker som følge av at Paris hentet urokråken Mauro Icardi i sommer.

Ifølge The Athletic har Manchester United forhørt seg om mulighetene for å signere Cavani, som neppe vil koste mye i overgangssum, men som lønnsmessig er dyr i drift.

Sportslig sett fremstår han som en ideell kortsiktig løsning for Solskjær, men Atlético Madrid virker å ha et klart forsprang i jakten på uruguayanerens signatur. Chelsea-manager Frank Lampard har gått åpent ut og ytret sin beundring for 32-åringen.

Krzysztof Piatek (AC Milan)

Polakken banket inn 22 mål i Serie A forrige sesong, men formen har stupt denne sesongen, med kun fire scoringer så langt. Etter at AC Milan hentet Zlatan Ibrahimovic, har klubben enda mindre behov for ham.

Det betyr ikke at han får gå gratis. Milan krever angivelig 350 millioner kroner for å slippe spilleren.

Til tross for at spilleren har fremstått ribbet for selvtillit de siste månedene, har 24-åringen blitt koblet sterkt til tre engelske klubber i spissnød: Tottenham, Chelsea og Manchester United.

FALL I FORM: Krzysztof Piatek, som her hilser på Cristiano Ronaldo før kamp mot Juventus forrige sesong, har ikke klart å følge opp denne sesongen. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Luka Jovic (Real Madrid)

Takket være strålende prestasjoner i Bundesliga og Europa League med Eintracht Frankfurt forrige sesong, skjøt serberen seg til kontrakt med Real Madrid, men storovergangen har ikke blitt noen umiddelbar suksess.

Med kun ett seriemål så langt i den spanske hovedstaden har mange stilt spørsmål ved om Jovic var klar for dette steget. Zinédine Zidane har uttrykt at han fortsatt tror 22-åringen er «Real Madrids fremtid», så et salg er nok fortsatt helt uaktuelt.

Men hva med et utlån? Kanskje vil Jovic slå til hvis han får tillit i Premier League? Foreløpig har de mest konkrete rapportene omtalt et mulig utlån til Real Sociedad dersom de skulle selge spissen Willian José til Tottenham.

Paco Alcácer (Borussia Dortmund)

Manchester United klarte ikke å lokke til seg Erling Braut Haaland. Så hva med å prøve seg på spilleren som trolig mister betydelige mengder spilletid som følge av at han har fått nordmannen som lagkamerat i Dortmund?

Alcácer startet sesongen råsterkt, men skader og dårlig form har ødelagt mye. Han har likevel et råsterkt snitt på ett mål hvert 75. minutt i Bundesligaen denne sesongen og forrige (23 mål på 1731 minutter).

Nå kobles han til det som finnes av klubber som trenger en spiss. Han har innrømmet at han «savner det spanske været, tradisjonene og maten», og følgelig blitt hyppig nevnt i forbindelse med en mulig La Liga-retur, men det kan åpne seg fristende muligheter i Premier League.

Moussa Dembélé (Lyon)

Franskmannen går ikke under kategorien «kortsiktig løsning». 23-åringen har over lengre tid blitt koblet til Manchester United, og har imponert stort med 27 scoringer for Lyon i Ligue 1 siden overgangen fra Celtic sommeren 2018.

Målsniken har en fysikk som vil passe ypperlig i Premier League, men skal man tro den frittalende Lyon-presidenten Jean-Michel Aulas må beilerne vente til sommeren: «Det er ikke et spørsmål om penger; Moussa blir hos oss», uttalte han i forrige uke.

Chelsea er angivelig også på alerten for spissen som av franske medier verdsettes til minst 600 millioner kroner.

HET: Moussa Dembélé er ettertraktet etter å ha scoret 27 seriemål på halvannen sesong i Lyon. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Olivier Giroud (Chelsea)

Den 33 år gamle tankspissen trenger en overgang i januar for å få mer spilletid før EM med Frankrike til sommeren. Og det meste tyder på at Chelsea ikke vil stå i veien for det.

Han skal allerede være enig med Inter om personlige betingelser, men bekreftelsen på overgangen lar vente på seg. Kanskje er det fortsatt mulig å kuppe den erfarne angriperen?

Han er kanskje ikke den fotrappe spissen Solskjær aller helst vil ha, men Giroud ville bidratt med verdifull rutine i en ung tropp, og han har vist over en årrekke at han er en pålitelig spiss i Premier League-sammenheng. Billig er han også, med en kontrakt som utløper til sommeren.

Mariano Díaz (Real Madrid)

26-åringen er helt ute i kulden i den spanske hovedstaden, som soleklart tredjevalg på spissplass bak Karim Benzema og nevnte Luka Jovic. Denne sesongen har han faktisk til gode å spille et eneste minutt i LaLiga.

Men han har tidligere vist hva han kan. I 2017/18-sesongen scoret han 18 mål for Lyon i den franske ligaen. Denne måneden har det først og fremst vært spekulasjoner om et mulig utlån til en LaLiga-klubb, men kanskje bør Manchester United kjenne sin besøkelsestid.

Díaz har tross alt tydelige kvaliteter – fart, teknikk og selvtillit – som kan passe perfekt inn i det raske angrepsspillet Solskjær har innført på Old Trafford. Risikoen er lav ved et utlån for resten av sesongen, så kan man heller vurdere om han er noe å satse på langsiktig.

NEDTUR: Mariano Díaz har havnet ute i Real Madrid-kulden etter at han returnerte fra en god sesong i Lyon. Foto: MLADEN ANTONOV / AFP

Publisert: 28.01.20 kl. 08:10

