Endrer stil etter fiaskoen: – Vi skal bygge et nytt lag

Etter en bekmørk høst har Brann-trener Lars Arne Nilsen (55) fått gnisten tilbake. Han sier at han sjelden har opplevd en bedre januar.

– Vi har et spennende lag, og vi skal bygge et nytt lag som publikum kommer til å like, lover Nilsen, som ble senket av Joakim Hammersland i torsdagens 0–1-tap mot Åsane.

Nilsen, som pratet med VG onsdag, varsler flere endringer etter den skuffende 2019-sesongen.

– Vi fikk en stygg avslutning i fjor, og det har trigget oss. Vi er ekstremt revansjesugne. Jeg har sjelden opplevd en bedre januar, og jeg tror ikke jeg har vært på en bedre treningsleir enn den vi hadde på Gran Canaria. Det er et voldsomt engasjement, og ting ser veldig bra ut, sier Nilsen, som mener spillerne har kjøpt det nye opplegget hans.

– Fotballspillere er enkle

Nilsens 2020-beskrivelser er et glansbilde i forhold til kaoset som hersket mot slutten av fjoråret.

Fullstendig kollaps i de to siste ligamatchene mot henholdsvis Strømsgodset (0-6) og Viking (1-5), ble etterfulgt av interne kamper på Brann Stadion. Lars Arne Nilsen gikk seirende ut da han fikk ny tillit av styret.

Et flertall av spillerne, som ifølge både Bergens Tidende og Bergensavisen ville fjerne Nilsen, fikk det ikke som de ville.

– Først og fremst må det ordnes opp i tillitsforholdet til supporterne. Det som skiller Brann fra andre klubber er at det er så sterke følelser. De skal synes at det er gøy å gå på stadion, men klubbledelsen får svare på hvilke grep de skal ta, sa Brann-spiller Fredrik Haugen i et intervju med VG på nyåret.

Nilsen fastholder at situasjonen ikke var så dramatisk som mange ville ha det til, og at det nå er historie. Brann endte på niende plass i Eliteserien i fjor.

– Vi tok evalueringen alvorlig, og nå har vi tatt en del grep. Etter en liten pause er vi klare igjen. Fotballspillere er enkle sånn, mener Nilsen.

– En av årsakene til at det smalt internt i fjor, var at det ikke fantes arenaer for å ta opp frustrasjoner, at klimaet for kritikk og selv konstruktive tilbakemeldinger opplevdes som umulig. Til slutt ble trykket for stort, beskrev Bergens Tidende-kommentator Anders Pamer i en kommentar nylig.

På spørsmål fra VG om han selv har endret stil, svarer Nilsen:

– Jeg må prøve å henge med, og følge med på det som skjer. Jeg har sjelden sett så mye fotball som i jula. Jeg var ikke fornøyd med fjoråret. Jeg har en intensjon om å fornye meg litt, men jeg står fortsatt for den type fotball vi lyktes veldig godt med i 2018.

Brann-treneren vil stort sett snakke om sporten, og ikke alt det andre. Han forteller at han fortsatt vil spille 4-3-3, men at det spesielt offensivt vil bli tatt grep.

– Vi skal bygge et nytt lag med en litt annen spillestil. Vi skal litt høyere med backene, ha tre spisser istedenfor én og det blir endringer når det gjelder offensiv markering og gjenvinning, røper han.

Tanken er at Brann skal bli bedre på gjenvinning, og at spillere med offensive kvaliteter kommer mer til sin rett. Den nye midtbanemannen Daniel Pedersen blir vaktbikkje på midten, mens folk som Kristoffer Barmen og Fredrik Haugen skal gå fremover.

I torsdagens treningskamp mot Åsane ble Haugen testet i en uvanlig kantrolle.

– Det blir en litt annen måte å angripe på. Vi ble litt for stasjonære i fjor, mener Nilsen.

– Vi er nødt til å lykkes med posisjonsbyttene, gjenvinning, offensiv markering og gjennombruddshissigheten. For å få det til er det ekstremt viktig med en samlet gruppe, en god garderoben og spillere som vil blø for drakten. Så langt har det vært en fantastisk gjeng, mener Nilsen.

I tillegg til Daniel Pedersen har backen Jon-Helge Tveita, midtstopper Ole Martin Kolskogen og høyrekant Robert Taylor kommet inn og signert på treårskontrakter. I støtteapparatet skal Tom Mangersnes heve analysearbeidet.

