AC Milan hedrer supporteren Kobe Bryant

Kobe Bryant vokste opp i Italia som AC Milan-supporter. Nå skal det omkomne basketball-ikonet hedres i Zlatan-klubbens kamp mot Torino.

Cupmøtet mellom Milan og Torino skal innledes med ett minutts stillhet for å hedre Kobe Bryant, som omkom i en helikopterstyrt søndag.

AC Milan skal også ha hatt planer om å spille med sørgebånd, men fått nei til dette. Sky i Italia melder imidlertid at de har tenkt til å trosse dette avslaget og spille med sørgebånd likevel.

Basketball-legenden vokste for en stor del opp i Italia mellom seks og 13 år, og bodde med familien sin i byene Rieti, Reggio Calabria och Reggio Emilia. Han lærte flytende italiensk og har siden hatt stor interesse for «vår» fotball og vært en hengiven AC Milan-supporter.

For bare halvannen uke siden ble han intervjuet av Aftonbladet, som spurte ham om Zlatan Ibrahimovic, som nettopp har flyttet fra Bryants Los Angeles til Milano for å spille for AC Milan.

– Jeg tror at han kommer til å være seg selv og utrette store ting, sa Bryant.

– Selvfølgelig er jeg stor Milan-supporter. Jeg har alltid sagt at om du skjærer meg i venstrearmen, så blør jeg svart og rødt (AC Milans farger), og om du skjærer meg i høyrearmen, blør jeg lilla og gull (Los Angeles Lakers-fargene).

Kobe Bryants død får stor oppmerksomhet i Italia. Hans oppvekst i landet gjør at de er ekstra påvirket av at ikonet har gått bort.

AC Milan skal altså møte Torino, som kommer fra 7–0-tap for Atalanta (og det skjedde attpåtil på hjemmebane).

Torinos kaptein Andrea Belotti har uttalt at resultatet var «urettferdig», og at de nå må slå tilbake mot AC Milan i Coppa Italia.

– Alt gikk mot oss. Det var ydmykende, og såret vår stolthet. For meg var det den verste kampen i karrieren, uttalte Belotti ifølge La Stampa.

– Nå må vi bare ære klubbfargene og finn styrke til kvartfinalen i Coppa Italia. Vi kan tape, men når vi går av banen, skal vi vite at vi har gitt alt.

AC Milan har gjort det bra etter at Zlatan Ibrahimovic kom til klubben. De står med fire seirer og én uavgjort.

Men 1–0 seieren over Brescia sist – etter at innbytter Ante Rebic avgjorde – imponerte ingen. Heller ikke Milan-sjefen Stefano Pioli.

– Det var ikke noe stort Milan. Vi kan spille mye bedre, vise mer kvalitet, sa Pioli til Sky Sport Italia.

Han ble også spurt om det var en tilfeldighet at AC Milan har gjort det bedre etter at svensken kom til klubben:

– Ibra har absolutt bidratt positivt. Han tar med seg kvalitet, bestemthet og karakter, men hele laget har samlet seg etter det traumatiske tapet mot Atalanta, svarte Pioli – og snakket altså om 5–0-tapet den 22. desember.

VG-tips: Milan-seier

* Italiensk kvartfinale. Bare én kamp.

* Milan har vunnet sine fire siste matcher i alle turneringer. Sesongen som sådan har vært en nedtur for Milano-klubben for midt på tabellen er liksom ikke der denne storklubben hører hjemme. Det kan selvsagt hende at vi er for tidlig ute med å friskmelde klubben. Men de har nå i hvert fall kloret til seg noen gode resultater på rad, og samtidig lært seg å stenge buret.

* Torino ble påført et stygt 0-7-hjemmetap for Atalanta i helgen. Torino-fansen er forbannet, trener Walter Mazzarri er forståelig nok ikke blid – og spillerne vil vi anta er skamfulle. Derfor befinner de seg på en ukes streng treningsleir i et slags håp om å få slutt på tullet. Vi forventer en form for Torino-respons i kveld. Men at Milan vinner.

Publisert: 28.01.20 kl. 11:53

