I FJOR: Fredrik Haugen på Brann-trening i mars. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Haugen mener det må ordnes opp i Brann: – Ganske stor misnøye blant supporterne

Fredrik Haugen (27) føler at Brann-nedturen i høst og bråket i vinter har kostet mye energi. Han er spent på hva Brann-ledelsen vil gjøre for å få supporterne til å tro på klubben igjen.

Nå nettopp

– Først og fremst må det ordnes opp i tillitsforholdet til supporterne. Det som skiller Brann fra andre klubber er at det er så sterke følelser, og at supporterne er veldig glade i klubben. De skal synes at det er gøy å gå på stadion, men klubbledelsen får svare på hvilke grep de skal ta, svarer Haugen på spørsmål om hva som skal til for at Brann skal lykkes i år.

Brann-trener Lars Arne Nilsen forteller at han har flere grep på lur, men han ønsker å dele planen med spillerne før han gjør det i VG. Spillerne har akkurat kommet i gang igjen etter ferien.

Førjulstida ble alt annet enn fredfull i Brann-treneren. Ifølge både Bergens Tidende og Bergensavisen ønsket et flertall av spillerne at Lars Arne Nilsen skulle bort. Det skal ha vært misnøye med både takhøyde og treningsopplegg i en sesong som «toppet» seg med et par skikkelig stygge resultater.

Styret viste Nilsen full tillit, og etter maktkampen var Nilsen tydelig på to ting overfor VG. Han må ha spillerne med seg. Og det må tas noen grep. Den gamle Brann-profilen Erik Huseklepp mener at selv den første treningskampen blir viktig for Nilsen i vinter.

Måten Veton Berisha forsvant til Viking på skapte også temperatur i Bergen, selv om reaksjonene der i stor grad var rettet mot Berisha.

– Er det behov for å snakke skikkelig ut nå?

– Det må du ta med han og ledelsen. Det har vært mye energitapping. Det har vært ganske stor misnøye blant supportere, og det er utrolig viktig at det båndet er sterkt. Vi må få dem med oss igjen, sier Haugen.

– Håper de har en god plan

Om den påståtte misnøyen fra spillergruppen, og sin egen mening om kritikken mot trener Lars Arne Nilsen, sier han:

– Jeg vil ikke kommentere så mye om det. Vi spillere skal gjøre det best mulig når vi tar på oss drakten.

– Hvilke grep mener du bør gjøres?

– Som toppklubb er det helt avgjørende at alle drar i samme retning, og det håper jeg at de har en god plan for. Hvis ikke, får man ikke resultater. Man kan ikke være fornøyd med en ok sesong. Vi er nødt til å satse og tørre å si at vi vil vinne noe.

Haugen sier at han vet at han kommer til å få en god sesong i år. Han følte formen kom seg mot slutten av fjoråret.

– Fjoråret kunne vært bedre, mye på grunn av skader. Jeg hadde vondt her og der, og mot Shamrock i Europa League-kvaliken spilte jeg med smerter i låret, kneet og lysken. Det er irriterende å være på banen når du ikke får ut ditt beste. Nå må jeg legge det bak meg.

Publisert: 16.01.20 kl. 11:05

