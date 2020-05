SERIEMESTER: FC Barcelona er kåret til seriemester i Primera División sesongen 2019/2020. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

Barcelona og Graham Hansen er spanske seriemestere

Den spanske toppdivisjonen for kvinner er avsluttet. Dermed er Caroline Graham Hansen (25) seriemester i sin første sesong i FC Barcelona.

Eksekutivkomitéen i det spanske fotballforbundet har godkjent forslaget om å avslutte sesongen i Primera División for kvinner.

Barcelona, som etter 21 av 30 serierunder ledet serien ni poeng foran Atlético Madrid, er kåret til seriemester.

Ingrid Moe Wold og hennes lag Madrid CFF endte på en 13. plass i ligaen.

Graham Hansen kom til Barcelona før den inneværende sesongen etter et fem år langt opphold i den tyske storklubben Wolfsburg. Siden sommeren har hun imponert for katalanerne som var klar for Champions League-kvartfinale mot Atlético Madrid før coronaviruset stoppet spillet.

Onsdag offentliggjorde det spanske fotballforbundet et forslag for å avslutte sesongen på det øverste nivået i spansk kvinnefotball. I forslaget ville Barcelona bli kåret til seriemester om sesongen ble avsluttet, mens ingen lag rykker ned fra divisjonen.

De to øverst plasserte lagene i de to avdelingene på nivå to rykker opp. Dermed vil antall lag i Primera División øke fra 16 til 18 lag neste sesong, men antall nedrykk vil også øke fra to til fire.

Slik endte Primera División 1. FC Barcelona – 59 poeng 2. Atlético Madrid Femenino – 50 poeng 3. Levante UD – 45 poeng 4. Deportivo Abanca – 37 poeng 5. Athletic Club – 35 poeng 6. Real Sociedad – 33 poeng 7. EDF Logroño – 29 poeng 8. Rayo Vallecano – 28 poeng 9. UD Granadilla Tenerife – 24 poeng 10. CD Tacón – 23 poeng 11. Sevilla FC – 22 poeng 12. Real Betis Féminas – 20 poeng 13. Madrid CFF – 19 poeng 14. Sporting Huelva – 18 poeng 15. Valencia CF Femenino – 17 poeng 16. RCD Espanyol – 5 poeng Vis mer

