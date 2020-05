HIGH FIVE: Nemanja Matic og Ole Gunnar Solskjær jubler etter seier mot Chelsea i FA-cupens femte runde i 2019 (forrige sesong). Også i år er Manchester United videre til sjette runde. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Matic sikker på Solskjær-suksess: – Han vil skaffe oss trofeer

Manchester Uniteds serbiske midtbaneveteran, Nemanja Matic (31), roser Ole Gunnar Solskjær – og spår suksess for klubben under nordmannens ledelse.

Serberen har vunnet Premier League to ganger med Chelsea, men siden 2017 har troféskapet stått urørt. Det samme har Manchester United sitt. Det tror han det vil endre seg under Ole Gunnar Solskjærs ledelse.

– Ole er en fantastisk manager. Jeg syns han har forbedret mye siden han kom til United, og han er annerledes nå. Jeg er sikker på at han har en stor fremtid her og at han vil skaffe oss trofeer, sier Matic i et intervju gjengitt i The Guardian – som ble overført på den veldedige organisasjonen Football Beyond Borders’ Instagram-konto.

Uniteds sentrale midtbanespiller var ikke en Solskjær-favoritt tidlig i sesongen, men spilte seg inn på laget over nyttår og var en viktig brikke da formkurven pekte oppover før coronaviruset stanset Premier League.

Solskjærs forgjenger, José Mourinho, var også et tema i samtalen.

– Hvis du vinner, er han den beste fyren noensinne. Om du taper, så gjemmer du deg for ham på treningsanlegget. Men han er en fantastisk trener, sier Matic om mannen som trente ham i både Chelsea og Manchester United.

Matic står oppført med 22 kamper og ett mål i den avbrutte 2019/20-sesongen for Manchester United.

PS! Den 11. mai møtes klubbene i Premier League til videokonferanse der alternativer for hvordan de kan avslutte sesongen vil bli diskutert.

Publisert: 08.05.20 kl. 05:40

