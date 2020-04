DØD: Michael Robinson døde tirsdag. Foto: David Fernandez / EPA

Tidligere Liverpool-spiller Michael Robinson er død

Flere britiske medier melder at tidligere Liverpool-spiller Michael Robinson er død, 61 år gammel.

Tidligere Brighton- og Liverpool-spiss Michael Robinson døde tirsdag, 61 år gammel, skriver flere britiske medier og sikter til denne meldingen som ble publisert på Robinsons Twitter-konto:

«Det er med stor sorg vi informerer om Michaels død. Det gir oss stor tomhet, men også mange minner med den samme kjærligheten dere har vist ham. Vi vil for alltid være takknemlige for at dere gjorde denne mannen så lykkelig, han vandret aldri alene. Takk», står det i en melding på hans Twitter-konto, som ifølge The Guardian er skrevet av hans familie.

LIGAMESTER: Michael Robinsen (andre fra venstre) feirer ligagullet i 1983/84-sesongen. Fra venstre kaptein Graeme Souness, Robinson, John Wark (delvis skjult), Kenny Dalglish, Alan Hansen, Steve Nicol og Bruce Grobbelaar. Foto: Getty Images / Hulton Archive

Robinson kom til Liverpool foran 1983/84-sesongen, etter at han sesongen før hadde kommet helt til FA-cupfinalen med Brighton. Selv om det bare ble én sesong i klubben rakk han å få med seg hele tre trofeer fra tiden sin på Anfield: ligaen, ligacupen og Serievinnercupen.

