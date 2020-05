OPPGITT: Helene Gloppen mener at treningshverdagen har mistet mål og mening i den pågående coronakrisen. Foto: Hallgeir Vågenes

Arna-Bjørnar-kapteinen om fotballoppstart: – Veldig urettferdig

BERGEN (VG) Corona-protokollen til Norges Fotballforbund (NFF) kan føre til at Toppserien starter senere enn Eliteserien. Fotballspiller og barnehagelærer Helene Gloppen (26) mener det er den samme regla som alltid.

– Jeg må innrømme at der og da føltes det veldig urettferdig, da vi skjønte at Toppserien sannsynligvis må starte senere enn Eliteserien. Men det er den samme gamle forskjellen, sier Arna-Bjørnar-kapteinen etter endt treningsøkt i solen på Arna Idrettspark.

Torsdag 7. mai legger regjeringen frem sine nye tiltak for å begrense spredningen av coronaviruset, og det er blant annet ventet en avgjørelse om seriestart for elitefotballen.

I den nye smittevernsprotokollen til NFF står det blant annet at spillerne «skal ikke gå på skole eller jobb utenom tiden en bruker sammen med laget på trening og i kamp».

Det rammer spillerne i Toppserien i større grad, ettersom færre av spillerne er fotballspillere på heltid og kan leve av idretten. Mens Eliteserie-klubbene håper på å komme i gang for fullt fra fredag, har klubbene på samme nivå på damesiden større utfordringer.

– Det er den forskjellen som alltid er der. Vi strever hele tiden etter å få like muligheter, men det handler så mye om økonomien, sier Gloppen, som selv jobber som barnehagelærer ved siden av fotballen.

På spørsmål om hun kunne spilt aktivt i Toppserien under denne protokollen, svarer Gloppen at hun sannsynligvis ikke ville fått dispensasjon fra sin samfunnskritiske stilling for å spille fotball.

– Og da måtte jeg fått en form for kompensasjon, ellers ville det blitt veldig vanskelig rent økonomisk, sier hun.

Leder for spillernes interesseorganisasjon NISO, Joachim Walltin, har vært med på å utforme den nye protokollen. Han sier at selv om de sterkt ønsket å ha lik seriestart for Toppserien og Eliteserien, er det forholdene rundt som gjør det vanskelig å gjennomføre i praksis.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) er blant de som har etterlyst likere rammer for kjønnene, og adresserer først og fremst sponsorene og NFF - som ifølge fotballpresident Terje Svendsen ikke har noen klare tiltak for å støtte fotballkvinnene.

Noe som høyst sannsynlig betyr utvidet usikkerhet og ventetid for Helene Gloppen og de andre Toppserie-spillerne.

– Nå trener vi bare for å vedlikeholde, mens vi har så lyst til å komme i gang. Det har mistet litt mål og mening, sier hun.

HUSK SPRIT: Gloppen får utdelt passelig mengde antibakteriell væske før praten med VGs utsendte. Foto: Hallgeir Vågenes

