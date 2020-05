Lørenskog-leder Espen Pettersen Gjester under et VG-intervju om hvordan corona-epidemien preget breddeidretten i mars. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lørenskog-leder ut mot «myte»: – Vi har ikke noe med toppfotballen å gjøre

Lørenskog-leder Espen P. Gjester mener det er en stor misforståelse at breddeklubbene vil få stor drahjelp hvis toppfotballen sparkes i gang først.

Torsdag vil regjeringen gi gult, grønt eller rødt lys for eliteserieavspark i sommer. Flere har tatt til orde for at et klarsignal for toppen også vil være viktig for bredden

– For meg handler ikke dette om elitefotballen. For i den norske modellen er det toppidretten som finansierer veldig mye av bredden. Å få den i gang, er en redningsaksjon for bredden også, har Ap-leder Jonas Gahr Støre uttalt til VG.

Også Odd-leder Einar Håndlykken har snakket om et «kjempeviktig» samspill mellom topp og bredde i norsk fotball.

«Symbiose»

I en kritisk bemerkning til VGs sportskommentator Leif Welhaven på Twitter, argumenterer Ane Guro Skaa-Rekdal, leder i Indre Østland fotballkrets, for at «bredde og topp lever i en symbiose».

– Hvis medieavtalen ryker fordi vi ikke får startet toppfotballen, vil det få store negative konsekvenser for breddefotballen, melder fotballederen.

– Jeg føler at Lørenskog ikke har noe med toppfotballen å gjøre, svarer Espen P. Gjester.

– Bortsett fra at det skaper blest rundt fotballen, så spiller det ingen rolle for oss om Lillestrøm får spille kamper eller ikke, sier han og sikter til naboen som i fjor tok steget ned fra Eliteserien.

– Ikke TV-penger heller?

– Det ser ikke vi. Jeg betaler mer i avgifter til NFF enn det vi får tilbake. Jeg ser heller ikke at vi har indirekte nytte av TV-pengene. Det er ganske dyrt å drive fotballklubb, og budsjettet på avgifter til NFF er ganske stort, svarer han.

Ifølge NFFs økonomidirektør Kai-Erik Arstad er ikke dette helt presist. Siden Lørenskog IF spiller i 3. divisjon, får klubben noe TV-penger.

Arstad peker på at NFF har cirka 500 millioner kroner i inntekter fra ligasponsorer og TV-rettigheter. Rundt 300 millioner kroner går til toppklubbene i Eliteserien og Obos-ligaen, mens over 100 millioner går til fotballkretsene, klubbene i 2. og 3. divisjon og Toppserie-klubbene.

På årets budsjett er fordelingen slik, ifølge Arstad: 38 millioner til kretsene, over 50 millioner til Toppserien og 20 millioner til klubbene i 2. og 3. divisjon.

– For klubber som ikke har A-lag på nivå fire, vil ikke dette få noen konsekvenser når det gjelder likviditetsflyten. De får ikke mindre cash i overføringer, fordi de ikke får noe uansett, påpeker Arstad.

Han tillegger:

– Men vi vet at breddeklubbene har mye dugnadsarbeid for toppklubbene. De driver kiosk og står i billettlukene. Bare på Ullevaal har vi fire-fem klubber som stiller med 30 personer til hver kamp.

Kai-Erik Arstad er assisterende generalsekretær og økonomidirektør i NFF. Foto: Jan Petter Lynau

Per-Ivar Stokkmo, leder for marked og kommunikasjon i Røa Allianseidrettslag, vurderer det slik:

– At toppfotballen starter har ikke mye å si for breddefotballen. Det handler nok mest om det følelsesmessige: At vi er i gang. De færreste klubbene har direkte kontakt med en toppklubb. Og selv for oss, som har Røa Dynamite i Toppserien, har jeg vanskelig for å se den store påvirkningen, sier han.

Men NFFs Arstad mener breddeklubbene vil merke det om TV-pengene uteblir.

– Det vil få store konsekvenser i tilbudet alle breddeklubbene får, i form av aktiviteter sentralt og i fotballkretsene. Spillerutviklere og klubbutviklere i kretsene er ansatt i fotballforbundet, og hvis kretsene ikke har noen på jobb, så er det ingen som kan følge opp breddeklubbene, sier han.

Ønsker breddestart

Både Røa-leder Stokkmo og Lørenskog-leder Gjester tar til orde for at også breddeidretten må settes i gang igjen.

– Hvorfor kan ikke breddefotballen åpne? Når det sitter 20 elever i trange klasserom, hva hindrer at man starter med ordentlige fotballtreninger? Det er det ingen som har forklart meg, sier han – og mener at Lørenskog kan oppfylle alt det NFF har solgt inn for myndighetene når det gjelder toppklubbene.

– Vi kunne klart alt bortsett fra å isolere spillerne, hevder han.

Fotballpresident Terje Svendsen opplyste tirsdag at det er laget ulike scenarier for barne- og ungdomsfotballen, som NFF er spesielt bekymret for.

– Vi trenger en ukes tid fra det blåses i fløyten hos myndighetene til vi sparker i gang, sier han.

– Økonomien er en ting, men jeg er veldig opptatt av det sosiale aspektet. Idretten er et samlingspunkt og friplass for folk som sliter: Folk som ikke har venner eller er utsatt for vold og misbruk. Nå begynner sommeren, og det er viktig at folk har noe å drive med. Også foreldrene. For mange er dette en hobby, og noen av mine beste venner har jeg fått gjennom fotballen, sier Lørenskog-lederen.

