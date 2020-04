FÅR REFS: Moise Kean skal ha arrangert en hjemmefest midt i corona-krisen. Foto: Richard Sellers / EMPICS Sport

Everton refser spiller etter hjemmefest: – Uakseptabelt

Everton-spiss Moise Kean (20) skal ifølge flere engelske medier ha arrangert en hjemmefest under corona-krisen. Nå får 20-åringen refs fra egen klubb.

Nå nettopp

– Everton er forferdet over å høre om en hendelse der en av våre førstelagsspillere har ignorert myndighetenes retningslinjer og klubbens regler for corona-krisen, meddeler Everton i en pressemelding gjengitt av blant andre The Guardian og BBC.

Flere engelske medier omtaler søndag at Everton-spiller Moise Kean skal ha arrangert og deltatt på en hjemmefest midt i Englands «lockdown» under corona-krisen.

Avisen Daily Star skal ha sett videoer der 20-åringen filmer seg sendt og andre gjester på festen og sendte det ut i en privat snapchat-gruppe.

Uten å navngi hvilken spiller det dreier seg om, uttrykker Everton i pressemeldingen «stor skuffelse» over spillerens handlinger.

– Slik oppførsel er totalt uakseptabelt. Everton har understreket viktigheten av å følge myndighetenes retningslinjer – regler og råd for aktivitet inne og ute av huset – gjennom flere offisielle meldinger til alle ansatte, inkludert spillerne, uttaler klubben.

– De utrolige menneskene i helsevesenet fortjener all respekt for deres harde arbeid og offer. Den beste måten å vise dem respekt er å gjøre alt vi kan for å beskytte dem.

Kean ble hentet til Merseyside-klubben fra Juventus forrige sommer.

Han kan nå være den siste i rekken av flere Premier League-stjerner som har brutt myndighetenes retningslinjer i corona-krisen.

Manchester Citys Kyle Walker beklaget etter at han arrangerte en fest med eskortepiker som gjester i starten av april.

Også Aston Villas Jack Grealish havnet i trøbbel da han havnet i en mindre bilulykke etter angivelig å ha festet natten etter at han ba sine twitter-følgere holde seg hjemme under krisen.

Publisert: 26.04.20 kl. 10:12

