GALSKAP: Ståle Solbakken har det meste av det Norge trenger av en landslagssjef, inkludert galskap. Foto: Jostein Magnussen

Kommentar

NFF må ikke gi opp Solbakken

Temaet hadde neppe kommet opp hvis Norge hadde slått Romania: Men i Torshavn søndag ble det snakk om tiden etter Lars Lagerbäck på landslaget. Og her må Norges Fotballforbund gå hardt på én mann, den best egnede av alle: FCK-sjefen Ståle Solbakken.

Nå nettopp







Ja, jeg føler det som litt repetisjonsøvelse, fordi jeg har fremmet Solbakkens kandidatur tidligere også. Og ja, jeg vet at han har sagt at det er uaktuelt.

Men det siste kan også være taktikk. I FC København er de lite fornøyde når Solbakken prater om, og åpner litt opp for, at han kan tenke seg å gjøre noe annet (mens han er under kontrakt).

Så i stedet for at Solbakken sier det selv, så får andre gjøre det: NFF-ledelsen må ikke gi opp Solbakken før de har prøvd alt for å få ham til å lede Norge hvis Lars Lagerbäck er ferdig til våren.

For det kan skje. I øyeblikket har Lagerbäck satt seg og landslaget i en vanskelig posisjon når det gjelder direkte EM-billett. Det som burde vært seks poeng, hjemme mot Sverige og Romania, ble til to poeng. De fire poengene der skal Lagerbäck slite med å ta igjen. Og Norge må forbi både Sverige og Romania for å gå direkte til EM.

Det går neppe.

Og da står Lagerbäck igjen med en litt bingo-preget cup (Nations League-semifinale og eventuelt finale) for å klare målet sitt: EM-sluttspill 2020.

Allerede da jeg møtte landslagssjefen i Stockholm i fjor, sa han ganske klart fra at han ikke så for seg at han skulle gå på en kvalifisering til etter EM 2020. Så dette er ikke nytt, men det er blitt aktualisert via tiden og resultatene i 2019.

Akkurat nå er muligheten minst like stor for at Lagerbäck er ferdig om et snaut år som at han er norsk landslagssjef minst til høsten 2020. Og da er det naturlig å se på hvem som bør etterfølge 70 år gamle Lars Lagerbäck som norsk landslagssjef de neste årene.

TENKER: Lars Lagerbäck (70) - på fremtiden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lagerbäck har anbefalt assistentene sine som sine etterfølgere både i Sverige og Island. Det vil ikke overraske om han gjør det i Norge også. Og i NFF-systemet, ikke minst hos direktør Lise Klaveness, har U-21-sjef Leif Gunnar Smerud en stor stjerne.

Jeg mener vi må søke mot fotballtrenere/ledere med langt mer internasjonal erfaring, men som samtidig kjenner norsk fotball. Og da dukker tre navn opp, to av dem tror jeg det er mulig å få:

Det er mange år siden Ståle Solbakken trente et norsk lag (HamKam 2004), men få følger bedre med på hva som skjer i norsk fotball enn Solbakken. Han har sagt nei to ganger tidligere, mens den ene gangen han ville sagt ja - så ble det nei fra NFF. Håpet er at timingen er den rette fra høsten 2020.

Ståle Solbakken har kontrakt ut 2023, men det ligger noen klausuler der som gjør at han kan løses ut tidligere mot en viss kompensasjon. Sjansen er kanskje ikke stor, men så lenge Solbakken definitivt er den beste kandidaten, så bør de forsøkes.

FCK-sjefen vet hvordan han får det beste ut av spillerne, han er taktisk sterk, kan være både sjef og venn, han kjenner norsk fotball - og så har han den udefinerte siste delen med «galskap» som trengs. Ikke minst i et norsk landslag som ser ut som de trenger vekking oftere enn vi liker.

Er det definitivt nei fra Solbakken, ville jeg gått til Malmø FF-trener Uwe Rösler. Han har norsk kone, en sønn som spiller på aldersbestemte landslag for Norge, han har trent norske lag, bodd i Norge og skjønner språket: Uwe Rösler kjenner norsk fotball, og han begynner også å få godt med internasjonal erfaring.

Rösler vet han vil, er klar og tydelig og er en vinner. Han kan la seg lokke av en landslagsjobb.

En joker er selvsagt Åge Hareide. Men mine samtaler med den danske landslagssjefen tyder på at dette med Norge er et langskudd. Men skulle Hareide snu, så er det ingen tvil om at han fortsatt har mye å komme med. Her kommer det selvsagt også an på situasjonen hans med Danmark.

Flere kandidater, som kjenner norsk fotball og har internasjonale referanser, på dette nivået, er det ikke mange av.

Mitt råd: Jobb skikkelig med Ståle Solbakken - i det stille.

Hvis det er mulig ...

Men først Færøyene.

Det bør være en kamp Norge skal dominere og vinne. Noe annet er ikke godt nok sånn situasjonen er blitt.

Avspark mandag 20:45.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 10.06.19 kl. 13:38