LUENES JENS: Jens Martin Knudsen står på Runavik stadion og viser frem et bilde av seg selv i aksjon for landslaget 22. mai 1993. Foto: ØYVIND BRENNE

Topplua gjorde ham til fotballkjendis - nå advarer Færøyene-helten Norge

RUNAVIK (VG) Hodeplagget gjorde Færøyene-keeperen verdenskjent. Jens Martin Knudsen (51) tror ikke laget vil stå med lua i hånda mot Norge i kveld - og bruker store ord om fotballkulturen på øya.

– Det finnes ikke bedre forutsetninger i verden om man vil følge sin fotballdrøm. Fasilitetene her er vanvittig bra, sier Knudsen til VG.

Vi står utpå kunstgresset på Runavik stadion, hvor den tidligere keeperen med 65 landskamper er hjelpetrener for A-laget. Med bilde av seg selv fra storhetstiden i hendene smiler han mens han på overraskende lettforståelig blanding av dansk og færøysk snakker om tilfeldighetenes spill 21. september 1990. Knudsen satt i bussen på vei til Færøyenes første landskamp, som skulle spilles mot Østerrike i Sverige fordi det ikke fantes en eneste godkjent bane hjemme.

– Det store spørsmålet var om jeg skulle bruke lua. Sannsynligheten for at jeg skulle bli den største klovnen i Europa, den var stor. Men vi vant, resten er historie og det endret alt for både meg og fotballen her på Færøyene, sier Knudsen om resultatet som fortsatt anses som en av de mest overraskende i en EM-kvalifisering.

Generalprøven mot klubblaget Brøndby hadde endt med 6-0-tap like før, motstander Østerrike kom rett fra VM med stjerner som Toni Polster og Andreas Herzog på laget. TV-bildene av en jublende keeper med topplue gikk verden rundt.

Knudsen fikk en smell i topplokket på trening som 14-åring. For å glede moren som ville at han skulle beskytte hodet, begynte han å bruke en Adidas skilue fra klesskapet: Tynn, teipet på toppen, og praktisk med tanke på værforhold. Alltid den samme - og her forklarer han hvorfor:

Fra hovedstaden Torshavn, hvor 13.000 av landets snaut 50.000 innbyggere bor, er det en times kjøretur til Runavik. Det er frodig, det er vakkert og det er sauer overalt langs veien. Og det er flotte kunstgressbaner «overalt» der det er bebyggelse.

– Vi har baner på alle steder vi vil ha. Flest trenere med pro A-lisens i verden i forhold til folketall. Masse kvalitet i klubbene. Vi har ikke så mange forstyrrelser her på øyene. De fleste er inne i sport, og spesielt fotball.

– Mener du virkelig forutsetningene er bedre enn i eksempelvis Brasil eller England?

– Ja, faktisk, i forhold til antallet mennesker. Hver eneste skolegård har to FIFA-godkjente baner. Det er ikke merkelig at vi får flere gjennom nåløyet enn andre steder.

Knudsen kaller Færøyenes resultater «utrolig gode». Med rekordnoteringen 87. plass på FIFA-rankingen på tampen av 2016, gikk faktisk Færøyene forbi Per-Mathias Høgmos Norge.

– Det er helt ufattelig at Norge falt så langt ned. Det varierer i fotball ut i fra hvor mange verdensklassespillere man har, men Danmark og Sverige har aldri falt så kraftig som Norge gjorde der.

En årsak til Færøyenes relativt gode fotballresultater er at IOC nekter dem medlemskap, ettersom øynasjonen er underlagt Danmark. Dermed må innbyggere med idrettstalent enten satse på å representere de røde og hvite i OL, eller Færøyene i lagsport. De hvit- og blåkledde overgikk gamle sensasjoner da tidligere europamester Hellas ble slått både borte og hjemme i EM-kvalifiseringen i 2014/15-sesongen.

– Tror du Færøyene en dag kvalifiserer seg til et sluttspill?

– Det er helt usannsynlig, men det var det for Island også. Det gjelder å få opp tre gode spillere som er på toppen av karrièren samtidig – da kan man få resultater, sier Knudsen, vel vitende om at Nations League gir én av lagene i Europas D-divisjon garantert plass i EM.

Med et innbyggertall rundt 300.000 har nettopp Island har fascinert fotballverdenen gjennom først å slå ut England i 2016-EM, og deretter kvalifisere seg til fjorårets VM.

– Færøyene kommer til å være tøffere de neste årene. De nye generasjonene som kommer opp på Island trener ikke på frosne baner og i vind. De har innendørshaller, og de produserer mer tekniske spillere. Island må forandre stil. Det kommer ingen av de typene de gjerne vil se seg selv som nå. Det er noenlunde den samme situasjonen som i Norge, bare at dere har flere å ta av. Man er viking, men de virkelige tøffe typene, de forsvinner helt. Men her på Færøyene har vi flere.

– Er det en bevisst og ønsket strategi at det ikke investeres i fotballhall her?

– Nei, men du får aldri begge tingene. På vinteren her er det bare ett alternativ, og det er å trene ute, uansett vær. Og det gjør noe med mennesker. Man blir tøff. Og det ligger godt til vår tradisjon og vårt syn på oss selv. Tidligere kunne vi slippe inn masse mål på slutten av kamper, men det skjer ikke lenger. Spillerne er topptrente, og jeg må si: Vi har virkelig noen store gutter. De var dobbelt så store som Spania. Likevel slapp vi inn på dødball. Total katastrofe, sier Knudsen og flirer mens han tenker på 1–4-resultatet gjestene kunne juble for fredag:

Foto: JENS KRISTIAN VANG / EPA

Dermed har Færøyene ingen poeng før møtet med et Norge som absolutt bør vinne for at EM-drømmen gjennom denne kvalifiseringen skal leve videre til høsten.

Bak oss driver talentene i klubben egentrening, og det smeller i tverrliggeren. Knudsen takker pent nei på spørsmål om å prøve seg som keeper. Han la opp i 2011. Nå driver han et selskap med over 100 ansatte og tar oppdrag for TV-stasjoner.

– Er du lei av å få spørsmål om lua?

– Slett ikke! Det finnes mange toppkeepere i Europa, som ingen vet hvem er, mens jeg huskes. Og nå er reglene endret slik at lue ikke er tillatt utstyr, så jeg kommer heller aldri til å bli kopiert.

Lua er nå på FIFAs museum i Zürich.

– Den står mellom utstyr fra Pelé, Diego Maradona og Franz Beckenbauer. Det er jo stas, sier Jens Martin Knudsen.

