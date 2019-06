TØY OG BØY: Guro Reiten (t.v.) og Ingrid Moe Wold synes begge synd på LSK-kollega Emilie Haavi som måtte reise hjem fra Frankrike. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Gråt da Haavi ødela kneet – nå får hun ekstra hjelp av kollega

BEZANNES (VG) Guro Reiten innrømmer at det var flere som gråt da Emilie Haavi (26) fikk VM ødelagt og måtte reise hjem med en alvorlig kneskade.

Landslagskollegene skjønte fort at VM var over for Lillestrøm-spillerens del etter at hun fikk en smell i høyre kne på trening. Først etter MR-undersøkelsen dagen etter kom sjokkbeskjeden: Fremre korsbånd var røket, og det tar i hvert fall ett år før Haavi kan sette full fart på kanten igjen.

– Vi håpet jo at det ikke var helt krise, men så kom beskjeden. Det var helt forferdelig, kjempe trist. Det er en skade man ikke unner sin verste fiende. Vi gråt litt og trøstet hverandre. Det er mest synd på Emilie som nå har en tøff og lang vei foran seg, men det er også trist for gruppen å miste en sånn bidragsyter, sier Guro Reiten til VG, som møter Sør-Korea til siste gruppespillskamp i VM mandag.

Emilie Haavi vil nå få hjelp og støtte av en annen landslagspiller som vet alt om hva som venter etter operasjonen. Vilde Bøe Risa mistet selv EM i 2017 og kjempet i ett år før hun var tilbake etter at fremre korsbånd røk i høyre kne.

– Jeg ble utrolig trist på hennes vegne. Det føles jo så urettferdig selv om det er en del av gamet. Emilie taklet det på en utrolig bra måte og snakket åpent om det foran spillere. Hun har troen på at det skal gå bra, men er fullt klar over hvor lang tid det tar, sier Bøe Risa.

Hun har snakket med Haavi om hvordan den tilværelsen blir.

– Jeg tror hun satte pris på det, og så kommer jeg nok til å ha tett dialog med henne det neste året. Jeg vet hvilke perioder som blir tøffere enn andre og vil være en støtte. Jeg husker selv at det var greit å forhøre seg med andre som hadde vært gjennom det samme for å vite hva du kommer til. De ulike smertene, de ulike tingene du opplever er det normalt eller ikke. Der kan jeg dessverre snakke av erfaring, sier 23-åringen etter dagens økt utenfor Reims.

Haavis skade kommer ubeleilig også for LSK Kvinner. De har solgt Guro Reiten til Chelsea, Ingrid Syrstad Engen skal til Wolfsburg og Heidi Ellingsen hopper rundt på krykker.

– En ting er jo vi som drar, når du får skader på toppen så er det trist. Jeg vet at mentaliteten og kulturen i Lillestrøm er helt rå. Vi var jo ikke tippet så høyt da jeg kom til LSK. Vi ble jo stemplet som middelmådige og skulle ta over arven etter et gullag. Vi klarte det ganske bra. Når noen forsvinner må noen andre steppe opp og ta det neste steget. Vi har mange som kan skinne litt, så er Hege (Riise) sikkert på jakt etter noen nye spillere som passer klubben, sier Guro Reiten.

– At Guro og jeg skulle dra visste de på forhånd, men det er kjedelig når Emilie og Heidi i tillegg blir skadd. Samtidig har klubben hentet inn flere spillere før denne sesongen som kan steppe inn i ulike roller, sier Ingrid Syrstad Engen.

Elise Thorsnes innrømmer at skadesituasjonen blir en utfordring i LSK.

- Samtidig har vi gode spillere på benken som har ventet på spilletid. Nå må de ta ansvar og «steppe opp» et hakk.

– Det er jo fire spillere i vår ellever som er gode og vanskelige å erstatte, men det er nå sånn at når noen går ut, så må andre steppe opp. Og det tror jeg vi har spillertyper til å gjøre. De kommer til å komme inn og vise at de også er gode. Jeg tror vi kommer til å løse det bra, men det er klart at det blir tøft, er vurderingen til LSK-keeper Cecilie Fiskerstrand.

Publisert: 15.06.19 kl. 15:46