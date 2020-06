PROFIL: Marcus Pedersen ble toppscorer i Eliteserien i 2018 da han spilte for Strømsgodset. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Marcus Pedersen returnerer til HamKam

Marcus Pedersen (29) vender hjem til Hamar og er klar for spill i Obosligaen den kommende sesongen.

– For meg personlig passer HamKam veldig godt akkurat nå. Det var her det hele startet og jeg ønsker å være med på å gjøre Kamma til et enda bedre lag, sier Marcus Pedersen i en pressemelding fra klubben.

Pedersen debuterte for HamKam i Eliteserien i 2007 og har siden spilt for Strømsgodset, Brann og Vålerenga. Han har også bak seg utenlandsopphold i nederlandske Vitesse, danske OB og engelske Barnsley.

Kraftspissen står oppført med ni landskamper for Norge og var med på det suksessrike U21-landslaget som tok EM-bronse i 2013.

– Vi har lett etter en spiss og Marcus har definitivt de egenskapene vi har lett etter. Det er ikke lenger enn 2018 siden han var toppscorer i eliteserien, sier sportssjef Espen Olsen.

