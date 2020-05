HJEMMESEIER: Erling Braut Haaland feirer scoring mot Schalke 04. Det endte i en av kun fem hjemmeseire etter oppstarten av Bundesliga. Foto: Martin Meissner / AP / AP POOL

27 kamper – fem hjemmeseire: – Viser hvor viktig publikum er

Tallene fra de første rundene for tomme tribuner i Bundesliga viser at hjemmelag vinner sjeldnere enn tidligere.

Nå nettopp

Etter at 27 kamper er spilt for tomme tribuner i tyske Bundesliga har det kun vært fem hjemmeseire, 18,5 prosent.

I samme tidsrom har ti kamper endt uavgjort, og hele 12 kamper har endt med borteseier.

Det kan selvsagt være tilfeldig, men hvis man sammenligner tallene med de tre siste rundene som ble spilt for fulle tribuner viser det seg at antall hjemmeseire er halvert.

De tre rundene endte med ti hjemmeseire, åtte uavgjort, og ni borteseire.

– Det er for tidlig å gi noen bastante konklusjoner rundt dette, men det kan være at hjemmefordelen forsvinner litt når publikum ikke er til stede. Dette kan være en indikasjon på at du mister supportere som gjør at du klarer å gi det lille ekstra, sier tidligere toppdommer og psykolog Tom Henning Øvrebø.

Han legger til at det fortsatt er tidlig, og at tallene derfor kan være tilfeldige. Han er likevel ikke overrasket over det man nå ser.

– Det er vanskelig å si eksakt hvor stor betydning dette har, men det er tydelig at det har en viss betydning, sier Øvrebø.

Mener det også påvirker dommere

Han peker på at selv fotballens styringsorganer FIFA og UEFA vektlegger hjemmebanefordelen, når man ser på regler som bortemålsregelen i Champions League, hvor scoringer på bortebane er viktigere enn mål på hjemmebane.

– Det er klart at i Tyskland, hvor du har 50–60 000 i ryggen - det er klart det hjelper, sier Øvrebø.

Jan Åge Fjørtoft har fulgt alle kampene fra Viasats fotballstudio, og er enig med Øvrebø.

– Det viser hvor viktig publikum er. Et publikum som pisker deg fremover. Dommerne lar seg i mindre grad bli påvirket, sier Fjørtoft og peker på situasjonen der Erling Braut Haaland ikke fikk straffe på hjemmebane mot Bayern München.

– Den gule veggen kan tvinge frem VAR, slår han fast.

Se situasjonen her:

– De beste lagene vinner alltid

Snart venter tomme tribuner i Eliteserien også. Pål André Helland har et enkelt svar, da VG spør hvordan han tror dette vil påvirke Rosenborg.

– De beste fotballagene vinner alltid, sier Helland, men innrømmer at det kommer til å bli annerledes.

– Ubevisst blir man påvirket av omstendighetene. Men tar du bort mest mulig forstyrrende elementer annet enn selve fotballen, med bare en bane og 22 mann, så vil det beste laget som oftest vinne.

Rosenborg har det høyeste tilskuersnittet i Eliteserien på Lerkendal, men Helland er ikke sikker på at dette kommer til å ramme dem hardest. Han mener det kan være vel så vanskelig for bortelagene de møter.

– Hver gang vi spiller borte, er det den kampen som er best besøkt for dem, de mobiliserer alltid mot Rosenborg. Så det er ikke en fordel eller en ulempe for oss, sier Helland, som mest av alt ser frem til å komme seg ut på banen igjen.

– Det blir artig å spille fotball igjen, det er det suget jeg kjenner på, slår han fast.

Publisert: 27.05.20 kl. 22:53

Fra andre aviser