Store dommerkontroverser da Vålerenga berget uavgjort mot Bodø/Glimt

VALLE (VG) (Vålerenga - Bodø/Glimt 2–2) Det manglet ikke på tenning da Bodø/Glimt avga poeng for andre gang denne sesongen.

– Nå er det sånn at det er situasjoner i begge bokser, og mange situasjoner man egentlig kan diskutere. Min inngang til alt jeg har med dommere å gjøre tar jeg med dommerne, sier Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen til VG.

Bodø/Glimt røk 0–6 på Intility Arena i fjor, og fikk en marerittstart da Marius Lode først – helt upresset – slo ballen til hjørnespark etter få sekunder.

Vålerenga straffet gjestene nådeløst. Matti Vilhjalmsson pirket ballen inn fra kloss hold, men scoringen burde ha vært annullert fordi Ivan Näsberg handset i forkant.

Da Sondre Fet i tillegg ble meid ned av Herolind Shala i motsatt ende, var ikke Glimt-trener Kjetil Knutsen spesielt imponert da han overhørte at Eurosport spurte Vålerenga-trener Dag Eilev Fagermo om «de ble bortdømt i første».

– Da mener jeg at dere må følge bedre med. Det synes jeg er et ganske utrolig spørsmål, freste Knutsen, som mente at det første målet var «kjempehands» og at de også ble snytt for «tidenes straffe»:

Etter kampen understreket Knutsen poenget i intervju med Eurosport.

– Jeg begynte å lure når han fikk spørsmål om de ble bortdømt. Da lurte jeg på om vi hadde sett samme kamp. Men jeg beklager at jeg ble litt sint for den. Så prøver vi å bli ferdig nå og ikke kommentere dommer overhode, sa Knutsen, men klarte ikke helt å dy seg.

– Den situasjonen der Sondre (Brunstad Fet) ble løpt ned er kanskje det mest opplagte straffesparket jeg har sett i hele mitt liv, slo treneren fast.

Vålerengas Shala sprang rett inn i Brunstad Fet som hadde øynene på ballen som var i lufta.

– Sånne situasjoner blir straffe ti av ti ganger på bakken. At ikke den skal være straffe - det kan jeg ikke forstå, sukker Glimt-kaptein Patrick Berg, til VG.

– Det kunne godt vært det, men jeg mener vi burde hatt to straffer her i dag - så 2–1, sier Vålerengas Shala.

Men hans gutter gjorde likevel jobben utover i omgangen. Philip Zinckernagel vartet opp med en helt utrolig crosser, som Jens Petter Hauge forvaltet på utsøkt vis.

Venstrekanten dro med seg ballen på brystet, skled forbi Christian Borchgrevink og satte ballen vakkert forbi Kristoffer Klaesson.

– Det er et Bodø/Glimt-mål, og det var veldig fortjent følte jeg, sier Knutsen.

Bodø/Glimt var nådeløse på overganger og Hauge serverte et nærmest ferdigscoret mål til Kasper Junker, som trillet de gule i ledelsen like før pause.

fullskjerm neste 1–0-målet til Vilhjalmsson.

Før det hadde Vålerenga ropt på straffe ved to anledninger. Mens Matti Vilhjalmsson trolig falt litt for lett til å få straffe, viste TV-bildene at ballen traff armen til Kasper Junker innenfor Bodø/Glimts sekstenmeter.

I andre omgang skapte begge lag flere gode muligheter til å utligne. Først holdt gjestene på å øke ledelsen, før Matti Vilhjalmsson og Bård Finne hadde gigantsjanser til å utligne.

Litt senere burde Kasper Junker satt inn sitt andre mål for dagen, men han klarte utrolig nok ikke å styre ballen mellom stengene.

– Den er så stor. Blir det 3-1 der så er det over, mener Glimt-trener Knutsen.

Det straffet seg ikke lenge etterpå da en for dagen strålende Osame Sahraoui vartet opp med et lekkert forarbeid, hvorpå Aron Dønnum satte ballen kontant i mål.

– Det er bittert, vi burde avgjort det, erkjenner Glimt-kaptein Patrick Berg.

Dermed gikk Bodø/Glimt på sitt andre poengtap denne sesongen, og er nå fire poeng foran Molde med like mange kamper spilt.

Publisert: 08.08.20 kl. 19:52

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 13 11 2 0 45 – 17 28 35 2 Molde 13 10 1 2 39 – 13 26 31 3 Vålerenga 13 6 5 2 18 – 17 1 23 4 Odd 12 7 1 4 20 – 14 6 22 5 Kristiansund 12 4 6 2 23 – 16 7 18 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

