VIL BLI SJEF: Nicklas Bendtner ønsker å bli - som Ståle Solbakken allerede er - trener i den danske Superligaen - og drømmen er også større klubber. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nå snakker Nicklas Bendtner om fremtiden

Nicklas Bendtner (32) har ikke funnet seg noen ny klubb - men sier derimot at han har klare ambisjoner som fotballtrener.

Nå nettopp

Han har tidligere luftet tanken om å bli manager på sikt, og i TV-serien «Bendtner og Philine» på Dplay sier Bendtner at han vil starte på trenerutdanningen senest i 2022.

– På samme måte som en spiller, starter du et sted. Så har du drømmer om å nå et delmål. Når du har nådd det, så drømmer du om noe annet. Det samme vil gjelde som manager. Du har ambisjon om kanskje det ville være riktig stort å starte med en Superliga-klubb.

Bendtner fortsetter i TV-programmet, som han altså har sammen med kjæresten Philine Pi Roepstorff:

– Hvis du har suksess i Superligaen, kan du ha ambisjoner om å rykke videre til en litt større liga. Det er jo bare et visst antall klubber og bare én manager. Det er mange dyktige i faget, som mer eller mindre sitter på de kubbene, sier Bendtner - og fortsetter:

– Men å kunne stå i spissen for en Superliga-klubb eller starte som assistenttrener et sted, det ville være en god og fornuftig ambisjon, som ikke er å skyte over mål.

Den tidligere Arsenal-spilleren tenker videre:

– Hvis du skulle drømme riktig stort, noe som er vanskelig og virker urealistisk nå, så ville det være fullstendig sinnssykt og en kjempedrøm å være manager for en av de store klubbene i verden.

Ståle Solbakken uttalte seg i april om Bendtners planer om å bli trener:

– Nicklas har et godt fotballhode, det er det ingen tvil om. Utover det har han erfaring fra ulike land.

– Hvis han har viljen og er dedikert, kan det gå riktig bra, sa Bendtners trener i FC København.

I desember 2019 ble det kjent at FC København ikke var interessert i å fortsette samarbeidet. Bendtner har i den samme tv-serien fortalt at han var nær ved å signere for en kinesisk klubb, men at corona satte en stopper for det.

Nicklas Bendtner var i mange år Arsenals eiendom, men ble i dette tidsrommet også utlånt til Birmingham, Sunderland og Juventus. Han var siden i Wolfsburg og Nottingham Forest før han kom til Rosenborg i 2017. Bendtner er ligamester i Italia og Norge og cupmester i Tyskland og Norge.

Publisert: 17.07.20 kl. 14:03

