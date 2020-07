Helland etter spinnvilt skuddforsøk: – Det var en større plan bak det

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Sandefjord 2–1) Fra avspark i andre omgang iverksatte kaptein Pål André Helland (30) planen om å psyke ut Sandefjords keeper Jacob Storevik (23). Det gikk ikke veldig bra.

Erik Eikebrokk

For mindre enn 10 minutter siden

Rosenborg hadde avspark etter pausen og omtrent det første som skjedde var at Pål André Helland løsnet et overraskende skudd fra midtbanen.

– Jeg hadde null forhåpninger om å score. Håpet var å komme litt inn i hodet på ham, slik at han kunne miste hodet litt senere. Jeg husker ham som en som kunne være litt «hot head», sier Helland til VG om sin tidligere lagkamerat.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Hellands avslutning var nærmere å treffe cornerflagget enn Sandefjord-målet.

– Dette er noe vi har gjort i Rosenborg før. Jeg husker en gang borte mot Viking da Rune Jarstein stod i mål. Han mista hodet og heiv Trond Olsen i bakken. Det var en større plan bak det enn at jeg skulle score. Målet var å sette en støkk i keeperen, at han skulle bli litt fornærma for at vi prøvde å skyte derfra.

– Er du fornøyd med utførelsen?

– Nei, men det var som planlagt. Vi fikk kommet oss opp og låste av.

Sjekk Tagseths lekre manøver:

– Fungerte dårlig

Storevik spilte tre sesonger som junior i Rosenborg. På faste treninger med A-laget møtte han på Helland og kompani ved flere anledninger.

– Jeg spurte Pål etter kampen om han trodde han kunne score, selv om jeg stod så langt inni målet. Han sa de hadde avtalt å legge press på meg før start i andre omgang, sier Sandefjord-keeperen til VG.

– Hvordan syns du planen fungerte?

– Det fungerte ikke så veldig bra. Det gjorde ikke det. Som keeper er jeg ganske obs på å ikke stå for langt ute på avspark. For man vet at det kan skje. Jeg stod nesten inne i målet, men likevel så prøvde han. Men det er greit det, for da fikk vi ballen.

Helland var fornøyd med tre poeng, men lite annet.

– Det lugga, men heldigvis får man ikke bedre betalt enn tre poeng. Vi er litt skjøre og ble veldig engstelige da de reduserte til 1-2. Vi tar med oss de poengene vi kan få, så får vi ta finspillet etter hvert. Det lugger fortsatt, men vi grinder frem resultatene per nu.

– Med sju baklengsmål er Rosenborg best i Eliteserien - i forsvar...

– Vi får ta med oss det, for vi er ikke best i angrep foreløpig. Vi er solide bakover, men har mye å jobbe med fremover. Vi blir litt enkle å spille mot, men med litt mer selvtillit og ro får vi en større forståelse av de småtingene som gjør at det vil flyte mye bedre.

Publisert: 20.07.20 kl. 10:39

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 9 9 0 0 35 – 10 25 27 2 Molde 9 8 1 0 28 – 7 21 25 3 Vålerenga 9 4 4 1 11 – 10 1 16 4 Rosenborg 9 4 3 2 13 – 7 6 15 5 Stabæk 9 4 3 2 13 – 12 1 15 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser