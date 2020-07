VIF-artisten Sahraoui (19) kan velge Marokkos landslag - nå har NFF kontaktet Fagermo

VALLE (VG) (Vålerenga – Strømsgodset 2-0) Norsk-marokkanske Osame Sahraoui (19) var nærmest ustoppelig i Vålerengas seier over Strømsgodset. Foreløpig er landslagsfremtiden til stortalentet åpen.

Norges Fotballforbund og U20-sjef Pål Arne «Paco» Johansen har allerede forhørt seg med VIF-trener Dag-Eilev Fagermo med tanke på norsk landslagsspill for teknikeren.

– Jeg har litt kommunikasjon med «Paco» som har det landslaget. De er veldig fornøyde med ham. Å spille i Eliteserien som Osame gjør mer og mer, gjør at han blir veldig aktuell for både U19 og U20.

– Så NFF har allerede forhørt seg med deg?

– Ja, det har de.

På VIFs venstreside søndag kveld viste 19 år gamle Sahraoui fart og finesse før han scoret sitt første eliteseriemål etter 36 minutter, mens Aron Dønnum gjorde søndagskvelden til et 90 minutter langt mareritt for Godset-back Nico Mickelson.

Venter på invitasjon

Nesten hver eneste gang de to VIF-juvelene fikk ballen offensivt, endte det med store problemer for borteforsvaret. Etter en skade på Magnus Lekven ble Sahraoui trukket ned som indreløper, og behersket også den rollen ypperlig.

– Jeg har jo vært med på en del samlinger med det marrokanske U20-landslaget. Jeg har snakket litt med det norske landslaget nå. Det ser ut lyst ut begge veier. Hvis jeg får en invitasjon fra det norske nå, tar jeg den selvfølgelig den, forteller Sahraoui til VG.

– Er det en invitasjon som skal til, så spiller du for det norske landslaget?

– Det som må til, er at jeg gjør det bra på banen. Oppmerksomheten utenfor banen kommer når den kommer, sier 19-åringen og smiler i dette intervjuet:

Signerte langtidskontrakt

Hvorfor Oslo-klubben skrev under en ny avtale med Sahraoui, ut 2023, så sent som sist onsdag, ble tydelig. 19-åringen var fryktløs og gjorde kloke valg med ballen i bena.

– Jeg har fått veldig mye beskjeder om å komme på første stolpe. Jeg har gjort det mye i trening. Å få de ut i kamp, smakte veldig bra, sier han.

VIF-publikumet likte også det de så mot Godset og ga unggutten stående applaus på vei av banen midtveis ut i andre omgang. På sidelinjen ble Sahraoui omfavnet av trener Dag-Eilev Fagermo.

– Det forholdet er sterkt. At han lar meg få starte nå, betyr veldig mye for selvtilliten. Vi har jo et system som vi forholder oss til, alle mann. Så får jeg litt frihet også når jeg er ute på siden ved å utfordre én mot én. Jeg føler jeg klarer meg veldig bra ved å vandre litt nå. Det var veldig bra, forteller Sahraoui.

Et topplag

Vålerenga kunne også vunnet kampen med langt større sifre, men det ble med Sahraouis scoring fra kloss hold og et selvmål fra en uheldig Niklas Gunnarsson på overtid av første omgang.

Det betyr at VIF ligger på 3. plass i Eliteserien med 19 poeng etter at en tredje del av sesongen er unnagjort. Godset har på sin side tatt 12 av 30 mulige poeng så langt.

BETENKT: Godset-trener Henrik Pedersen så laget sitt bli utspilt i Oslo. Foto: Annika Byrde, Scanpix

