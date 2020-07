STJERNESPILLER: Jens Petter Hauge velger å bli værende i Bodø/Glimt. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hauge dropper utenlandseventyr for å jakte Bodø/Glimt-gull: - Gjør ikke det for sølv

Jens Petter Hauge lar seg ikke lokke bort fra Bodø/Glimt. Overfor Eurosport bekrefter han at dropper en overgang til Belgia.

Etter hver serierunde får Hauge spørsmål om når han skal avgjøre klubbfremtiden. Overfor Eurosport søndag kveld bekrefter Hauge at han blir værende i Glimt.

– Det siste som er bestemt nå er at det ser ut som man takker nei til de tilbudene som har kommet, og blir værende i Glimt enn så lenge, sier han.

– Bestemt i kveld eller?

– Ja, jeg hadde en god prat med agenten min. Så vi har snakket med Glimt og bekreftet det, så skal jeg gi Cercle beskjed selv i kveld, forteller Hauge til kanalen.

Han fikk føle på hvordan det ville være å ikke spille for Bodø/Glimt da han måtte stå en kamp med sykdom.

– Det var kjedelig bare å sitte hjemme under Kristiansund-kampen, og ikke få være med på den. Da kan man tenke seg hvordan det føles å sitte i et utenlandseventyr og se Glimt ta gull. Det er noe man har lyst å være med på, og er en av grunnene til at vi foreløpig har takket nei til tilbudene som har kommet.

– Noe alvorlig galt med folk

Før sesongen ble Bodø/Glimt og Cercle Brügge enige om en overgang for 20-åringen. Etter Glimts forrykende seriestart har altså Hauge endret mening.

Etter 3–1 mot Molde på Aspmyra økte nordlendingene luken på toppen til fem poeng, og for Hauge er det bare én ting som gjelder når han velger å bli værende.

– Hvis noen tror at jeg vurderer å bli igjen og si nei til et utenlandseventyr for å ta sølv eller bronse, er det noe alvorlig galt med folk. Det er gull som betyr noe, så lenge man er her i hvert fall, sier angrepsspilleren til VG.

– Helt sinnssykt

Hauge punkterte på sett og vis søndagens toppkamp da han satte inn 3–1-scoringen etter 71 minutter. Glimt står med ti strake seire etter ti serierunder, og med hele 38 scorede mål virker de ustoppelige.

– Først og fremst er jeg bare sinnssykt glad for den kampen vi leverer. Vi kommer under, men viser en fantastisk lagmoral og karakter. Når vi står igjen med tre poeng, er det helt sinnssykt. Det er det eneste jeg tenker på akkurat nå, stråler Hauge, som selv har notert seg for seks mål og fire assist.

Denne gangen var det Moldes Henry Wingo som fikk bryne seg på lynkanten til Glimt. Selv om det endte med en overbevisende seier til hjemmelaget, var Hauge full av lovord om motstanderen på høyrebacken.

– Først og fremst må jeg si at det er en veldig tøff motstander. Jeg ble overrasket over den sinnssyke farten og kraften han har. Det er en veldig tøff konkurrent og den soleklart beste jeg har møtt så langt i år, mener han.

