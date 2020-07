Da Thorstvedt prydet FIFA-coveret: – De blir like sjokkerte hver gang

VG-Peil-Logo Norges eneste covermann I 1995 prydet daværende Tottenham-keeper Erik Thorstvedt FIFA-coveret. Det har ingen andre nordmenn gjort. Yngve Gjerde Av Publisert 31. juli, kl. 10:05 EA Sports 25 år senere er Erling Braut Haaland en av den ikoniske spillseriens globale ambassadører. Yngve Gjerde Av Publisert 31. juli, kl. 10:05 EA Sports Borussia Dortmund-spissen er imidlertid ikke på coveret av årets utgave. Kylian Mbappé pryder spillets forside. FIFA-kjenneren Mats Theie Bretvik tror imidlertid vi snart kan vente oss å se Haaland på coveret. Yngve Gjerde Av Publisert 31. juli, kl. 10:05 EA Sports FIFA-serien har hatt noen ikoniske cover – med noen ikoniske spillere. Alle 28 FIFA-coverne finner du lenger ned i saken, sammen med historien om da Thorstvedt prydet forsiden. Yngve Gjerde Av Publisert 31. juli, kl. 10:05 Det første FIFA-spillet var FIFA 93, med David Platt (Juventus og England) og Piotr Swierczewski (Marseille og Polen) på forsiden. Deretter var det Thorstvedt sin tur - før den ene stjernen etter den andre prydet coveret. Yngve Gjerde Av Publisert 31. juli, kl. 10:05 EA Sports FIFA Road to World Cup 98: David Beckham (Manchester United og England) fikk forsideplassen på FIFA 98-coveret. Yngve Gjerde Av Publisert 31. juli, kl. 10:05 EA Sports FIFA 2003: En skikkelig stjerntrio prydet 2003-utgavens cover. Fra venstre ser vi Roberto Carlos (Real Madrid og Brasil), Ryan Giggs (Manchester United og Wales) og Edgar Davids (Juventus og Nederland). Yngve Gjerde Av Publisert 31. juli, kl. 10:05 EA Sports FIFA 14: Superstjernen Lionel Messi (Barcelona og Argentina) tok plass på FIFA 14-coveret. Han var også EA Sports’ frontfigur fra FIFA 12 til FIFA 16. Yngve Gjerde Av Publisert 31. juli, kl. 10:05 EA Sports FIFA 19: Cristiano Ronaldo (Juventus og Portugal) ble EA Sports’ nye coverstjerne da FIFA 18 kom. Han fikk imidlertid «bare» to FIFA-forsider. Yngve Gjerde Av Publisert 31. juli, kl. 10:05 EA Sports

Da Thorstvedt prydet FIFA-coveret: – De blir like sjokkerte hver gang

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Som du ser fra listen du nettopp har scrollet deg igjennom: Erik Thorstvedt er i godt selskap. Men frontfiguren fra FIFA 95 mener «hans» cover bare skyldtes et blinkskudd.

– Jeg må være såpass ærlig å si at jeg tror jeg kom på coveret på grunn av et veldig bra bilde. Å være på FIFA-coveret er en artig greie. Det er prestisjetungt, og det sier litt om status. Men i mitt tilfelle sier det vel mer om status til fotografen enn til meg, sier en lattermild Erik Thorstvedt til VG.

Den nåværende Premier League-eksperten, som i sin tid var en av Norges beste målvakter, var den første – og hittil siste – nordmannen på omslaget til et FIFA-spill. FIFA 95-coveret viser en Thorstvedt i full strekk idet han redder et skudd.

«Et blinkskudd», sier hovedpersonen.

– Men jeg tar det jeg får, jeg. Det har vært en liten sånn «claim to fame» blant de unge som ikke har et forhold til oss som spilte fotball i et annet århundre. Men jeg synes at det er stas å ha vært på et FIFA-cover. Jeg har sønner som har spilt en del, så det har vært litt sånn status internt i hjemmet å ha vært på coveret.

I billedgalleriet under kan du se alle FIFA-coverne, fra FIFA 93 til FIFA 21:

fullskjerm neste FIFA 93: David Platt (Juventus og England) og Piotr Swierczewski (Marseille og Polen)

Ambassadør Haaland

På lanseringseventet til FIFA 21 som VG var til stede på 23. juli ble det klart at Erling Braut Haaland er en av FIFAs globale ambassadører for den nye utgaven som kommer 9. oktober. Han er i godt selskap, sammen med verdensmester Kylian Mbappé som pryder forsiden av spillet, mens den ferske Premier League-vinneren Trent Alexander-Arnold og Atlético Madrids João Félix også er ambassadører.

– Det er kult at han får være i det selskapet, og han hører jo hjemme der, sier Thorstvedt.

HE’S IN THE GAME: Erling Braut Haaland. Foto: EA Sports.

Det skaper langt større oppstandelse å være en del av «FIFA-teamet» i 2020 enn det gjorde i 1995. Det beskriver Thorstvedt best ved å fortelle om en historie fra en ferietur med familien til Los Angeles:

– Da hadde EA Sports sitt hovedkvarter der. Jeg tenkte at siden jeg hadde en sønn som var opptatt av å spille, kunne vi kanskje dra dit, bli tatt imot og få en omvisning. Jeg prøvde å sende en mail til dem og antydet at jeg hadde vært på coveret. Jeg havnet i stedet på en eller annen servicedesk i Sør-Korea som hadde ingen anelse om hva det var jeg snakket om. Jeg så for meg at vi skulle bli løftet inn på hovedkvarteret og gå ut med svære bæreposer med effekter og spill, men det skjedde jo overhodet ikke, sier han lattermildt.

Thorstvedt forteller at han faktisk ikke har en kopi av utgaven med seg selv på omslaget hjemme.

– Men det er kanskje mulig å få tak i ... Kanskje jeg kan kjøpe det på eBay eller noe. Det hender jo at jeg må Google meg frem til det for å vise noen at jeg var på coveret. De blir like sjokkerte hver gang, sier han.

PS! I august kommer det flere saker om FIFA 21 fra VG.

Mulig coverstjerne

Mats Theie Bretvik, eFotball-ansvarlig i Norges Fotballforbund (NFF), er klar på at Haalands ambassadør-rolle ikke skal undervurderes.

– Det er ekstremt stort at han er en av frontfigurene til EA Sports og FIFA. De han er der sammen med er talent og spillere man kanskje forventer skal fronte verdensfotballen de neste ti årene. Da er det ekstra kult at Erling som nordmann er en av dem, og dette er jo sjelden kost for norsk fotball.

Bretvik, som kjenner fotballspillserien svært godt, påpeker at dette har mye å si for Haalands globale supporterskare og omdømme.

– Han er jo allerede veldig populær rundt om i verden, men FIFA-spillet selger rundt 100 millioner kopier hvert år, og hvis alle disse får med seg at Haaland er en av ambassadørene har det mye å si.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Dette gjør han bare enda større og enda mer attraktiv for ulike merkevarer og organisasjoner. Og så får vi bare håpe at han utvikler seg videre som fotballspiller og fortsetter å være aktuell – også på den virtuelle banen, sier Bretvik, som spår at Haaland snart er selve frontfiguren.

I så fall den første til å pryde FIFA-coveret siden Erik Thorstvedt i 95-utgaven.