Origi og Wijnaldum sørget for mirakelet på Anfield

(Liverpool-Barcelona 4–0) De hørte folk sa det ikke var mulig. Men er det noen som vet hva det vil si å ta igjen ledelser i Europa, så er det Liverpool. Og det skjedde. Igjen. En reserve-spiss og en reserve sendte Liverpool til finalen i Champions League.

Oppdatert nå nettopp







– Jeg var forbanna på manageren, fordi han vraket meg. Men jeg er ekstremt glad for at jeg kunne hjelpe laget med to scoringer, sier Georginio Wijnaldum - som scoret mål nummer to og tre for Liverpool, etter kampen.

Det er nesten umulig å finne noen ord for å beskrive dette - bare helt ubeskrivelig, sa Liverpool-kaptein Jordan Henderson til TV 2 rett etter kampslutt.

– Vi bare fortsatte å løpe, med hjelp av Anfield-publikummet, legger Henderson til.

Divock Origi, som spilte på grunn av skader på Mohammed Salah og Roberto Firmino. Georginio Wijnaldum, som kom inn fordi Andy Robertson ble skadet. Det ble de usannsynlige heltene på Anfield, og som sendte Liverpool til nok en finale i Champions League /Serievinnercupen.

Møtet med Ajax eller Tottenham blir Liverpools niende finale i den gjeveste europacupen.

– Du fikk alt dramaet Anfield kan gi på de europeiske kveldene, sier Luis Garcia fra TV 2-studioet. Garcia var med på comebacket i Champions League mot Milan i 2005.

– Folk i Liverpool vil huske dette for alltid, en spesiell kveld for supporterne, sier Garcia videre.

Liverpool håpet på en tidlig scoring, og det fikk de. Det var gått seks minutter og 30 sekunder da venstreback Jordi Alba slo en feilpasning på egen banehalvdel, med laget på vei fremover, ballen havnet hos Liverpool-kaptein Jordan Henderson.

Avslutningen hans var middels, men såpass vanskelig for Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen at han måtte gi en retur. På den var «reservespiss» Divock Origi nærmest, og han hadde en enkel jobb med å sette ballen i mål, til 1–0 Liverpool.

Spørsmålet var om Liverpool ville klare å følge opp dette, de måtte tross alt ha minst tre scoringer på Amfield for å nå en Champions League-finale? Svaret var «tja». Liverpool skapte litt, men savnet av Mohammed Salah ble mer og mer tydelig utover i omgangen.

SCORET TO: Georginio Wijnaldum, her med Trent Alexander-Arnold (til høyre) scoret to ganger i 2. omgang mot Barcelona. Foto: PETER POWELL / EPA

Erstatteren Xherdan Shaqiri hadde ingen god omgang, med en drøss med feilpasninger. Og derfor stoppet Liverpools angrepsspill ofte på høyresiden.

I tillegg var det ofte farlig da Lionel Messi satte fart, spilte med Luis Suarez eller Jordi Alba, og selv om det ikke ble scoring før pause så var følelsen der av at det ikke skulle mye til i 2. omgang.

Det stemte ikke. En skadet Andy Robertson ble igjen i garderoben etter pausen, ble erstattet av Georginio Wijnaldum. Og mot mange odds snudde nederlenderen kampen på hodet i løpet av to minutter.

Først gjorde Jordi Alba en ny tabbe, mistet den ballen han skulle levere til en medspiller fremover på banen, Trent Alexander-Arnold snappet ballen - og slo den hardt inn på 14 meter. Der kom Wijnaldum i fart bakfra, og overlistet ter Stegen, som var litt uheldig i den situasjonen.

2–0 Liverpool, etter 54 minutter.

To minutter senere sto det 3–0. Xherdan Shaqiri, som ikke hadde vært heldig med så mye så langt i kampen, slo et flott innlegg, på hodet til Wijnaldum, som stanget inn 3–0.

Hadde det ikke vært «game on» før så var det i hvert fall det nå. Barcelona fikk angsten fra Roma i kvartfinalen av Champions League rett i fleisen. Da var det Roma som vant 3–0 etter å ha tapt 4–1 i den første kampen.

Så fikk Liverpool corner. Det var spilt 79 minutter. Barcelona ventet en «vanlig corner», men plutselig slo Alexander-Arnold ballen inn før noen oppfattet situasjonen, til Origi - og han satte ballen forbi ter Stegen, over hodet på Gerald Pique - og i mål.

– Alexander-Arnold, så ung, så moden, sier Luis Garcia i TV 2-studioet.

4–0 til Liverpool. Finaleplassen var godt synlig.

Og det holdt helt inn. Lionel Messi fikk ikke finalen sin, som han så veldig hadde ønsket seg. Nedturen var voldsom, etter magi i Barcelona for en uke siden.

I stedet for en ny Messi-oppvisning blir det nok en finale for Jürgen Klopp og Liverpool.

Publisert: 07.05.19 kl. 22:55 Oppdatert: 07.05.19 kl. 23:17