JUBLET: Georginio Wijnaldu, Trent Alexander-Arnold og Jordan Henderson under kampen mot Barcelona.

Nordmenn tok del i «mirakelet»: – Livet blir aldri det samme

Carsten Skjelbreid har tatovert «You’ll never walk alone» på ryggen. Etter Liverpools bragd mot Barcelona sang TV-profilen klubbhymnen sammen med laget.

– Det er noe av det sterkeste jeg kan huske å ha opplevd på en fotballbane. Jeg sto på bakerst på The Kop, mens de sto nede på gresset og sang med oss. Jeg ble emosjonell, forteller Skjelbreid til VG.

VG prater med programlederen like før klokken 09.00 engelsk tid. Skjelbreid forteller at han er «litt sliten». Feiringen av en av Liverpool-historiens største kvelder – der 4–0 over Barcelona sendte klubben til Champions League-finalen – tok slutt for bare noen timer siden.

– Jeg har aldri opplevd noe større på en fotballbane. Jeg var der i 2005 også, da vi vant semifinalen mot Chelsea, men jeg har aldri opplevd en stemning som i går, sier Skjelbreid.

Vurderte å ikke dra

Etter Barcelonas 3–0-seier på Nou Camp for en uke siden, var det få som trodde Liverpool hadde mulighet til å ta seg til Champions League -finalen i Madrid 1. juli.

Utgangspunktet var nesten håpløst. Rødtrøyene måtte ha tre mål bare for å få ekstraomganger – og det mot et av verdens beste lag og tidenes trolig aller beste spiller, Lionel Messi.

LYKKELIGE: Carsten Skjelbreid var glad for å være på Anfield under Liverpools oppgjør mot Barcelona sammen med Espen Tvedt. Foto: Carsten Skjelbreid

Skjelbreid forteller at han og kompisen var usikre på om de i det hele tatt skulle dra på matchen som Liverpool til slutt vant 4–0.

– Jeg tror ikke vi hadde tilgitt hverandre hvis vi ikke dro. Jeg hadde en magefølelse på at de kunne klare det, sier Skjelbreid.

– Villdyret våknet

Ikke mange tribuneradene unna Skjelbreid, sto Tommy Gulliksen. Den prisbelønte dokumentarfilmskaperen forteller om en helt spesiell stemning som startet da tidligere Liverpool-spiller Luis Suárez skulle ta avspark for Barcelona.

– Idet Suarez sto i midtsirkelen med ballen ved avspark, våknet villdyret hos alle. De første 10 minuttene føltes som vi var en del av et stort slag i Game of Thrones, beskriver Gulliksen overfor VG.

Tommy Gulliksen og kameraten Webjørn Espeland på Anfield tirsdag kveld. Foto: Tommy Gulliksen

Tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger har omtalt Anfield som et av de siste stedene et lag vil dra når det står noe på spill. «Kraften» blir ikke større på mange andre arenaer, om noen.

Gulliksen tar i bruk en ny referanse til suksesserien Game of Thrones for å sette ord på opplevelsen.

– Absolutt alle på Anfield hadde en rolle å spille. I andre omgang følte jeg at vi sugde energien og troen ut av Barcelona. Hvem var denne dobbeltgjengeren som gikk rundt med Messi-drakt, liksom? Jeg reiste til Liverpool og trodde jeg skulle få se tidenes beste fotballspiller. I stedet fikk jeg se Belgias Pelé – og nå blir livet mitt aldri det samme igjen. Vi vant slaget mot «The White Walkers» og det gleder jeg meg til å fortelle om til barnebarna mine om 20 år, sier Gulliksen og betegner kampen som en blanding av «mirakelet i Istanbul» og Norges seier over Brasil i 98-VM.

