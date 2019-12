Haaland skuffet etter Champions League-exiten: – Det er blytungt

OSLO/SALZBURG (VG) (Salzburg – Liverpool 0-2) Erling Braut Haaland (19) skrek fortvilet da Naby Keita (24) og Mohamed Salah (27) tok Liverpool videre i Champions League på bekostning av nordmannens lag.

Oppdatert nå nettopp

– Det er tungt. Det beste laget er gode i begge omgangene. Det var ikke vi, sier Haaland til VG.

– Hva er det Liverpool tar dere på i dag, bortsett fra at de scorer to mål mer?

– De er jo et bedre lag. De har verdens beste forsvarsspiller som står ved siden av meg her. Det er forskjellen, sier Haaland.

– Skuddene dine ikke går inn i dag, det pleier de jo å gjøre. Hvordan er det? spør Aftenbladet.

– Du kan jo tenke deg. Det er blytungt, svarer jærbuen, mens mediesjef Christin Kircher begynner å bli utålmodig ved siden av.

– Når du står opp i morgen, etter det dere har gjort i Champions League, det går ikke an å være skuffet da? spør Dagbladet.

– Jeg vet ikke. Jeg lever i nuet. Vi får se, sier Haaland, før Kircher drar 19-åringen med seg videre.

- Tullete mål

Etter en meget underholdende førsteomgang med flere forspilte sjanser fra begge lag, var tidligere Salzburg-spiller Naby Keita og superstjernen Mohamed Salah uhyre effektive i henholdsvis det 57. og 58. spilleminutt.

Begge scoringene kom som følge av svake inngripener av hjemmelagets Jerome Onguéné og keeper Cican Stankovic, noe Liverpools målduo nådeløst utnyttet.

– Det var et helt tullete mål. Jeg forstår ikke hvordan han fikk den inn fra den vinkelen, sier Liverpool-back Andrew Robertson om Salahs 2-0-mål, som egypteren scoret fra nær død vinkel etter å ha rundet keeper.

På motsatt side av banen slo Braut Haaland høyrearmen i luften i ren frustrasjon og erkjente at håpet om å gå videre til 8-delsfinalen plutselig var like svart som himmelen over det høylytte publikumet på Red Bull Arena.

VG Live: Les utfyllende referat fra kampen her!

Kunne blitt helt

Situasjonen kunne også vært annerledes. Salzburgs 11 menn spilte først 45 fantastiske minutter, hvor Haaland og hans koreanske spissmakker Hwang Hee-chan begge hadde store muligheter til å overliste Alisson Becker i Liverpool-buret.

Til manager Jürgen Klopps lettelse vant hans brasilianske sisteskanse begge nærkampene mot østerrikernes fremst posisjonerte brikker.

– Det er utrolig bittert, sier Salzburg-stopper Max Wöber i pressesonen etter at håpet om CL-avansement forsvant i løpet av den andre omgangen mot Liverpool.

Parallelt spolerte paradoksalt nok målscorerne Keita og Salah gigantiske sjanser for Liverpool i samme omgang.

LIVERPOOL-HELT: Salah scoret mot Salzburg. Foto: JOHN SIBLEY / REUTERS

Til Europa League

Ni minutter etter hvilen fikk Haaland nok en sjanse da han dro seg på utsiden av Liverpool-forsvaret, men venstreben-avslutningen traff på utsiden og ikke innsiden av nettveggen.

Et snaut kvarter før slutt ble Haaland tatt av banen, og han må nå forberede seg på deltagelse i Europa League-sluttspillet, mens regjerende Champions League-mester Liverpool fortsatt har alle muligheter til å forsvare tittelen.

– Det var en tøff kamp, men vi var til stede, og det er det jeg elsker med laget mitt. Salzburg gjorde mange smarte grep, men vi hadde de store sjansene og i den andre omgangen taklet de ikke den høye intensiteten, sier Jürgen Klopp ifølge UEFA.

Engelskmennene er videre fra gruppe E sammen med italienske Napoli, som banket Sander Berges Genk tirsdag kveld.

Haaland står dermed med åtte mål på sine seks første Champions League-matcher i karrieren.

– Det har vært en drøm for en gutt fra Bryne å spille Champions League og sånne ting. Jeg håper en dag at jeg får spille mer av dette, sier Haaland høflig til TV 2.

VG kommer tilbake med mer fra Østerrike!

Publisert: 10.12.19 kl. 20:44 Oppdatert: 10.12.19 kl. 21:43

Mer om