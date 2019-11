GODE BUSSER: Jürgen Klopp og Virgil van Dijk. Foto: CARL RECINE / X03807

Klopp: Virgil van Dijk bør få Gullballen

Liverpool-manager Jürgen Klopp mener at generasjonens beste spiller er Lionel Messi. Men at det er hans egen Virgil van Dijk som fortjener Gullballen i år.

Nå nettopp

Her er onsdagens oddstips!

Det kommer fram i et intervju han har gjort med bettingselskapet William Hill, publisert hos beinsports.com.

– Hvis du gir Ballon d'Or til den beste spilleren i denne generasjonen, så skal du alltid gi den til Lionel Messi. Sånn er det bare. Men hvis du skal gi den til sist sesongs beste spiller, så er det Virgil van Dijk.

Onsdag er det hele 144 millioner i Vikinglottos førstepremiepott! Trykk her for å spille før kl. 18.00!

I august fikk nederlenderen UEFAs pris til beste europeiske spiller sist sesong – en konkurranse som er åpen også for ikke-europeere som spiller for europeiske klubber.

Neste uke blir Gullballen for 2019 bestemt, og da spørs det om van Dijk skal få prisen – som da han vant UEFA-kåringen – eller om det blir Messi. De to regnes som klare favoritter blant de fleste eksperter.

– Jeg vet ikke eksakt hvordan det vil bli. Men den beste spilleren generelt er Lionel Messi, og hvis vi snakker om sist sesong, så er det Virgil. Vi får se, sier Klopp i intervjuet.

Virgil van Dijk storspilte da Liverpool vant Champions League og tok sølv i Premier League sist sesong. Men Lionel Messi hadde også en bra sesong der han laget 36 ligamål på 34 kamper – og Barcelona vant La Liga.

les også Van Dijk historisk - tidenes første forsvarsspiller kåret til årets spiller

Messi og Cristiano Ronaldo har dominert denne konkurransen kraftig. Begge står med fem seirer, men sist år var det kroatiske Luka Modric som fikk prisen etter et gedigent VM.

Offentliggjøringen av årets pris blir gjort under en seremoni i Paris den 2. desember.

Onsdag skrev den spanske avisen Mundo Deportivo at Lionel Messi allerede har fått beskjed om at han blir tildelt årets Ballon d'Or. Men dette blir selvfølgelig ikke bekreftet på noe hold.

Vinnere av Gullballen på 2000-tallet 2018: Luka Modric, Real Madrid. 2017: Cristiano Ronaldo, Real Madrid. 2016: Cristiano Ronaldo, Real Madrid. 2015: Lionel Messi, Barcelona. 2014: Cristiano Ronaldo, Real Madrid. 2013: Cristiano Ronaldo, Real Madrid. 2012: Lionel Messi, Barcelona. 2011: Lionel Messi, Barcelona. 2010: Lionel Messi, Barcelona. 2009: Lionel Messi, Barcelona. 2008: Cristiano Ronaldo, Manchester United. 2007: Kaká, Milan. 2006: Fabio Cannavaro, Real Madrid. 2005: Ronaldinho, Barcelona. 2004: Andrej Sjevtsjenko, Milan. 2003: Pavel Nedvěd, Juventus. 2002: Ronaldo, Real Madrid. 2001: Michael Owen, Liverpool. 2000: Luís Figo, Real Madrid.

Det er hele 30 nominerte til prisen, syv av dem fra Liverpool: De seks andre er landsmannen Georginio Wijnaldum, brasilianerne Alisson og Roberto Firmino, angriperne Mohamed Salah og Sadio Mane og backen Trent Alexander-Arnold.

Mane har faktisk gått ut til støtte for at Messi skal få prisen, det samme mener van Dijk selv.

– Messi er den beste spilleren på planeten, sier van Dijk.

les også Nederland er tilbake – van Dijk i sitt første sluttspill

Også Kylian Mbappé har uttalt at Messi fortjener prisen.

Han er selv blant de nominerte. Det samme er selvsagt Cristiano Ronaldo.

Av de 30 nominerte spiller halvparten i Premier League, syv i La Liga, tre i Serie A, to i Ligue 1, to i Eredivisie og bare én i Bundesliga. Nederland er den nasjonen som har flest nominerte med fem: Matthijs de Ligt, Donny van de Beek og Frenkie de Jong, i tillegg til van Dijk og Wijnaldum.

VGs tips: Liverpool-seier

Kampene kommer tett nå og særlig desember blir hektisk for Liverpool. Vi ser for oss at Anfield-klubben vil anstrenge seg litt ekstra for en seier her for å sikre seg førsteplassen i Champions League-gruppe E. Slik behøver de ikke tenke mer på denne turneringen før i februar.

Evnen til å berge noe og aller helst en seier i slutten av kampene har vært Liverpools styrke i høst. Skal vi pirke på noe må det være at vertene ennå ikke har stengt buret på egen bane - på ni kamper.

Napoli gir et inntrykk av å ha stagnert noe. Italienerne står uten en seier på seks seneste kamper i alle sammenhenger (0–5–1). 3–2-borteseieren over Salzburg i oktober var den første på åtte siste forsøk i Champions League.

Gitt forutsetningene foreslår vi hjemmeseier i HUB-spill til 1,38 i odds. Et alternativ kan være Begge Lag Scorer til 1,65. Spillefristen er kl. 20.55 og Viasport sender kampen.

Publisert: 27.11.19 kl. 12:11

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 13 12 1 0 30 – 11 19 37 2 Leicester City 13 9 2 2 31 – 8 23 29 3 Manchester City 13 9 1 3 37 – 14 23 28 4 Chelsea 13 8 2 3 28 – 19 9 26 5 Wolverhampton Wanderers 13 4 7 2 18 – 16 2 19 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om