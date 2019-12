OPP MED HODET! Erling Braut Haaland har hatt en drømmehøst i Champions League, men oppgaven med å slå Liverpool ble for stor. Foto: JOE KLAMAR / AFP

I overkant naivt. Men Haalands fremtid er sikret.

(Salzburg – Liverpool 0–2) Med bøyd hode forlot Erling Braut Haaland (19) Champions League. Han er snart tilbake.

Nå nettopp

Skuffelsen vil slippe fort. Det må være tillatt å gå av banen i Champions League uten scoring en gang innimellom ...

Haaland har vært høstens funn i europeisk fotball. I løpet av noen få måneder har han sikret fremtiden sin, i historiebøkene vil tenåringssensasjonen huskes for at han scoret i sine fem første Champions League-kamper.

TAKKET FOR SEG? Erling Braut Haaland kan ha spilt sin siste europacupkamp for Salzburg. Japanske Takumi Minamino bør også være en attraktiv mann. Foto: MICHAEL DALDER / X90041

Haaland har vært på banen i 374 minutter, litt over fire kampers spilletid. Han scoret åtte ganger, og for å sette det i et lite perspektiv:

I syv av de ti siste sesongene hadde åtte mål holdt til en plass blant de tre beste på toppscorerlisten totalt i Champions League. I samtlige av de ti sesongene hadde han vært «topp fem».

Og for alt det er verdt (ikke så mye): Tidenes Champions League-toppscorer Cristiano Ronaldo står med 127 mål. Foran denne høsten hadde han 126, fordelt på 16 sesonger. Det gir et snitt på 7,9 mål pr. sesong ...

Ole Gunnar Solskjær scoret 20 mål på 77 Champions League-kamper, John Carew 18 på 54 kamper og Tore André Flo endte på åtte mål etter sine 14 kamper.

les også Salzburg-direktør bekrefter Thorstvedt-interesse

Haaland har altså åtte på seks kamper. Han har bidratt til at Salzburg har vært Champions Leagues nye beholdning, en tilvekst denne turneringen trenger, et lag som kan riste de store litt. Vi husker Borussia Dortmund dukket opp og sjarmerte alle under Jürgen Klopp, vi husker Monaco og Ajax, og vi husker dem for herlig offensiv fotball.

Salzburg bød på mye det samme, drevet frem av sørkoreanske Hee-Chan Hwang og japanske Takumi Minamino, men det ble i overkant naivt. Mot Liverpool måtte hjemmelaget vinne, og det var knapt nok forsvarsspill å snakke om. 16–13 i målforskjell forteller det meste om det Salzburg har drevet med i høst.

Erling Braut Haaland var som vanlig tenåringsintens og jagende. Han så hele tiden farlig ut, men han så også litt stresset ut med ballen i beina, og da han fikk sine to sjanser var han ikke normalt skarp. Ved begge tilfellene skar Haaland inn fra venstre: Før pause gikk skuddet rett på keeper, etter pause gikk det like utenfor og et kvarter før slutt gikk han ut.

les også Haaland etter Champions League-exiten: – Det er blytungt

FOR STOR: Verdens antatt beste forsvarsspiller Virgil van Dijk stoppet Erling Braut Haaland i de fleste duellene. Den norske tenåringen kan trøste seg med at van Dijk var 20 år før han etablerte seg på A-laget til Groningen. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Han ble hyllet av hjemmefansen. Alle på tribunen var klar over at det kan ha vært siste gang de så ham i Salzburg-drakt i Champions League, kanskje er han til og med borte når det er Europa League i februar.

«Akkurat nå har han det veldig bra i Salzburg også, og det kan godt være at han blir her en stund til», sa pappa Alfie Haaland til TV 2 foran kampen.

Det kan nok «godt være» at han forsvinner i januar også. Kanskje er Manchester United kjøpeklare allerede. Uansett føles det hundre prosent sikkert at Erling Braut Haaland er i en av de store ligaene om ikke veldig lenge, og det føles nesten hundre prosent sikkert at han havner i en av toppklubbene.

Liverpool ryddet opp i den siste gruppespillkampen, som mot Olympiakos i 04/05 (vant turneringen), som mot Marseille i 07/08 (tap i semifinalen), som mot Napoli i fjor (vant turneringen igjen).

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Det var småskummelt i Salzburg, men den regjerende mesteren var best og hadde de klart største og fleste sjansene. Hjemmekeeper Cican Stankovic stoppet Mohamed Salah flere ganger og Naby Keita én gang, før målvakten plutselig valgte å åpne opp helt.

Et par håpløse utrusninger gjorde at Keita og Salah satte hver sin scoring i et keeperløst mål, og da var det over for denne gangen.

Salzburg kommer, som Haaland, tilbake. Mange liker dårlig at Red Bull-konsernet slukte gamle Austria Salzburg for snart 15 år siden, med sponsornavnet overalt, inkludert i emblemet og navnet.

Det er ingen tvil om at dette fotballeventyret er skapt av store penger, og det er til å forstå at overtagelsen vekket følelser.

Samtidig er det eiere i store europeiske klubber som bør komme foran Salzburg i kritikk-køen.

For å si det pent.

Publisert: 11.12.19 kl. 03:33