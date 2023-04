Bayern München gikk på sjokktap – Hanche-Olsen med assist i Mainz’ snuoperasjon

(Mainz – Bayern München 3–1) Bayern München er inne i en marerittperiode. Lørdag fortsatte den med tap borte mot Andreas Hanche-Olsen og Mainz i Bundesliga, noe som åpner gullkampen.

Sadio Mané ga Bayern München ledelsen etter en halvtime, men Ludovic Ajorque, Leandro Barreiro og Aarón Martín snudde kampen effektivt fra det 65. til det 79. spilleminutt for hjemmelaget.

Den norske landslagsspilleren Andreas Hanche-Olsen hadde målgivende pasning på den siste scoringen, og bidro dermed til at den svake formen fortsetter for München-klubben siden Thomas Tuchel ble manager.

MAINZ-JUBEL: Andreas Hanche-Olsen var midt i klyngen da Mainz feiret utligningsmålet mot Bayern München.

Tuchel tok over Bayern etter at Julian Nagelsmann fikk sparken for en snau måned siden, men har ikke radet opp seirer så langt. Det har blitt to seirer, tre tap og to uavgjort, inkludert exit i cupen og Champions League.

München-klubben har vunnet Bundesliga de ti siste årene, men nå kan Borussia Dortmund ta over serieledelsen om de slår Eintracht Frankfurt senere lørdag.

Bayern-kaptein Thomas Müller var naturligvis svært misfornøyd etter nok en skuffende kamp.

– Spillet vår er fullt av feil for tiden, og jeg gjorde mange feil selv i dag. Vi hadde ikke styrken til å slå tilbake. Vi har hatt så mange tilbakeslag i det siste, og jeg skjønner ikke hvordan vi havnet i denne situasjonen, sier han til tyske Sky.