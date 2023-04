1 / 4 ØYEBLIKKET: Flere trodde Samuel Rogers (RBK-spilleren i midten) hadde scoret utligningsmålet, men reprisene viste at det var en uheldig Kristoffer Haugen som hadde satt ballen i eget nett. ØYEBLIKKET: Flere trodde Samuel Rogers (RBK-spilleren i midten) hadde scoret utligningsmålet, men reprisene viste at det var en uheldig Kristoffer Haugen som hadde satt ballen i eget nett. ØYEBLIKKET: Flere trodde RBKs Samuel Rogers hadde scoret utligningsmålet, men reprisene viste at det var en uheldig Kristoffer Haugen som hadde satt ballen i eget nett. ØYEBLIKKET: Flere trodde RBKs Samuel Rogers hadde scoret utligningsmålet, men reprisene viste at det var en uheldig Kristoffer Haugen som hadde satt ballen i eget nett. forrige neste fullskjerm ØYEBLIKKET: Flere trodde Samuel Rogers (RBK-spilleren i midten) hadde scoret utligningsmålet, men reprisene viste at det var en uheldig Kristoffer Haugen som hadde satt ballen i eget nett.

Haugen med gave til svigerfar Rekdal: RBK med kjærkomment poeng i Molde

MOLDE (VG) (Molde-Rosenborg 1–1) Med en hjelpende hånd fra Kjetil Rekdals svigersønn, Molde-spiller Kristoffer Haugen (29), tok trønderne sitt første poeng på Aker Stadion siden 2017.

Strålende sol, så godt som stinn brakke og erkerivalen på motsatt banehalvdel. Alt lå til rette da Rosenborg gjestet fjorårets suverene seriemester Molde i Rosenes by.

Det blåkledde hjemmelaget åpnet best på kunstgresset, og selv om både Veton Berisha og Ola Brynhildsen bommet på hver sin sjanse i åpningsminuttene, tok Molde første stikk i storkampen.

I kampens 18. spilleminutt fant kula veien til nettmaskene første gang. Fra dypt i banen på et frispark slo Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem et glimrende innlegg som gikk via pannebrasken til midtstopper Benjamin Tiedemann og i mål.

1 / 4 ÅRETS FØRSTE: Noe overraskende var det Benjamin Tiedemann som skulle stå for Moldes første scoring i Eliteserien 2023. ÅRETS FØRSTE: Noe overraskende var det Benjamin Tiedemann som skulle stå for Moldes første scoring i Eliteserien 2023. ÅRETS FØRSTE: Noe overraskende var det Benjamin Tiedemann som skulle stå for Moldes første scoring i Eliteserien 2023. ÅRETS FØRSTE: Noe overraskende var det Benjamin Tiedemann som skulle stå for Moldes første scoring i Eliteserien 2023. forrige neste fullskjerm ÅRETS FØRSTE: Noe overraskende var det Benjamin Tiedemann som skulle stå for Moldes første scoring i Eliteserien 2023.

Bare seks minutter senere var de blåkledde vertene små marginer unna å doble ledelsen da Kristian Eriksen kom til skuddmulighet fra spiss vinkel, men valgte å i stedet forsøke å finne en lagkamerat han aldri fant mer sentralt i motstanderens sekstenmeter.

Med et drøyt kvarter igjen til pause slo RBKs nyervervelse Jayden Nelson en knallhard corner som gikk via en uheldig Kristoffer Haugen og i mål.

I pausen stilte nettopp Haugen opp i et intervju med rettighetshaver TV 2 og forklarte hva som skjedde:

– Ballen kommer rett over hodet på han foran meg og jeg er opptatt med markering – så treffer den meg mens jeg er litt uforberedt. Det er ikke så mye jeg får gjort.

Molde-spilleren skal snart bli far, sammen med kjæresten Sofie - som er datteren til RBK-trener Kjetil Rekdal - og 29-åringen fikk spørsmål om det var noe som preget ham på banen:

– Jeg er i min egen boble når jeg er her, så vi får ta det andre etterpå, svarte siddisen.

Etter hvilen ble det en mer sjansefattig omgang i Molde, og selv om tenningsnivået var høyt og de fremmøtte ble vitne til et par ampre situasjoner mellom spillerne, så endte det med poengdeling.

Det ble Rosenborgs første poeng i Molde by siden 2017 da trønderne vant 2–1 samme år som de ble seriemester.

Dermed må Molde fortsatt vente på årets første seier, og førstkommende søndags bortekamp mot Lillestrøm blir neste test for fjorårets seriemestere. Samme dag er Rosenborg storfavoritter når de tar imot Sandefjord på Lerkendal.

