EKSPERT: Rio Ferdinand begynte i media etter spillerkarrieren.

Ferdinand hevder Qatar-oppkjøp av United aksepteres: − Hallelujah!

Manchester United-legende og Qatar-ambassadør Rio Ferdinand (44) påstår at den engelske storklubben straks har nye eiere.

– Manchester United-overtagelsen er nært forestående. Vi hører at det qatarske budet er det som blir akseptert. Hallelujah! Vi kan ikke vente!

Det sier Ferdinand i en video torsdag ettermiddag. 44-åringen spilte 455 kamper for United fra 2002 til 2014. Under VM i november reklamerte Ferdinand for vertsnasjonen og «Visit Qatar», noe han har fått kritikk for. Grunnen er menneskerettighetsbrudd i Qatar.

Ferdinand hevder å ha informasjon om at Sjeik Jassim bin Hamad al-Thani snart vil være Uniteds nye eier.

Ifølge Reuters er Sjeik Jassim i eksklusive forhandlinger med Uniteds amerikanske eiere, den utskjelte Glazer-familien. Amerikanerne er blant annet beskyldt for å påføre klubben stor gjeld under deres ledelse. Nå skal det være et bud på rundt seks milliarder pund på bordet fra qatarerne. Det er over 80 milliarder kroner.

– Jeg ønsker at dette skal være ordnet før overgangsvinduet åpner, sier Ferdinand.

Aksjekursen til Manchester United har steget kraftig de siste dagene.

TAR OVER UNITED? Sjeikh Jassim skal ha kommet med et bud på over 80 milliarder kroner for Manchester United.

Menneskerettighetsforkjempere ser derimot ikke lyst på nyheten. Frank Conde Tangberg i Amnesty mener det ikke er noen tvil om at det er staten Qatar som står bak det omtalte oppkjøpet, ikke bare personen Sjeik Jassim.

– De har ønsket å fremstille dette som et bud fra en privatperson med distanse fra den qatarske stat, men vi vet at Sjeik Jassim er sønn av en tidligere statsminister og at han har vært en viktig person i statsapparatet til Qatar. Nå har han dukket opp på mystisk vis, men så store beslutninger i Qatar tas ikke uten støtte fra regimet, sier Tangberg til VG.

– Hvordan vil du beskrive Qatar?

– Qatar er et autoritært land hvor menneskerettigheter ikke respekteres. Kvinner og LHBT LHBTLHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Dette er et samlebegrep for seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter, som brukes både av myndigheter, rettighetsorganisasjoner og forskere. Kilde: Store norske leksikon-personer diskrimineres. Det er livstidsstraff for å protestere mot valgloven. Menneskerettighetsforkjempere blir truet, svertet og stilnet.

Premier League oppdaterte reglene for eierskap i mars, uten at den ser ut til å stoppe et oppkjøp fra Qatar. Mens Manchester City har eiere fra De forente arabiske emirater, er Newcastle eid av Saudi-Arabias investeringsfond.

– Reglene for eierskap forutsetter at en kjøper er på en sanksjonsliste for å bli nektet. Så den utestenger for eksempel en person som Roman Abramovitsj, men ikke stater som Saudi-Arabia, Qatar og De forente arabiske emirater. Det er et paradoks, sier Tangberg.

UNITED-LEGENDE: Rio Ferdinand spilte i rødt i 12 år.

Avisen iNews skriver følgende om det «nært forestående» oppkjøpet:

«Manchester United har blitt lakmustesten for engelske fotball. Hvis en stat kan kjøpe dem, kan de kjøpe hvem som helst. Velkommen til 2023, hvor enhver klubb og liga (og nå hele idretter) er sårbare for myk makt og vi alle bare slår i hjel tid mens vi ser hvordan spillet endrer seg.»

Ifølge Tangberg i Amnesty handler oppkjøpene om å forbedre renommeet både innen- og utenlands.

– Dette går inn i konkurransen mellom gulfstatene gulfstateneBahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia. om å sikre seg kontroll over viktige deler av internasjonal idrett for å bygge sitt eget omdømme, som vil styrke populariteten og heve legitimiteten på hjemme- og bortebane. Det viser også at Premier League ikke har et rammeverk som hindrer stater, og andre som begår grove menneskerettighetsbrudd, å ta over klubber i ligaen.

