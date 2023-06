FRUSTRASJON: Leo Skiri Østigård var uheldig før 1–1-målet og lei seg etter kampen. Han fikk støtte av lagets store stjerne, Erling Braut Haaland.

Ekspertene peker på Norges trøbbel etter krisestarten: − Bakre fireren ikke god nok

ULLEVAAL STADION (VG) EM-kvalifiseringen virker sluttkjørt for Norge. Ujevnheten, bruken av benkede spillere og forsvaret blir pekt på som årsaken.

Tidligere landslagssjef Egil Olsen mener bakre firer er ikke god nok.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen sier utvalget er mye bedre fremover på banen, mens tidligere spiller Kjetil Wæhler påpeker bruk av benkede spillere som et problem.

Tidligere assistent Per Joar Hansen er skeptisk til bruken av spillere fra Eliteserien

– Det er bare å bite seg i skuffelsen og erkjenne at dette sluttspillet (EM 2024) går uten Norge, selv om jeg har skjønt at det er en liten mulighet gjennom Nations League, fastslår tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen.

Drillo mener rett nok at Norge har fått dårlig betalt på de tre første kampene og at tabellens nådeløse ettpoengstale ikke gir et helt riktig bilde på hvordan Norge har prestert og produsert mot Spania (0–3), Georgia (1–1) og Skottland (1–2).

Men fotballprofessoren trekker frem ett svakhetstegn med Ståle Solbakkens landslag.

– Den bakre fireren er ikke god nok. Men jeg er ikke i posisjon til å si hvem som burde spilt i stedet, mener Drillo.

PÅ PLASS: Drillo (midt i bildet) på jobb som ekspert for TV 2 under landskampen mot Skottland lørdag.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen peker på det samme. Norge er langt sterkere fremover i banen. Det samme var Jan Åge Fjørtoft, tidligere landslagsspiller, inne på i våres også.

– Det er de kortene Solbakken får utdelt. Offensivt har man masse å velge i, mens defensivt er det vanskelig, sier Mathisen.

– Litt av problemet er at vi har to superstjerner med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Bak dem er det flere spillere som ikke spiller så mye for sine klubblag, sier Per Joar Hansen, assistenten da Lars Lagerbäck var landslagssjef.

Blant de elleve som startet mot Skottland, har tre spilt lite dette året: Ørjan Nyland, Leo Skiri Østigård og Ola Solbakken.

Birger Meling har kun spilt 17 minutter siden 1. mai. Hansen trekker også frem at det er en utfordring å bruke to spillere fra Eliteserien: Stefan Strandberg og Patrick Berg.

– Som landslagstrener får du ikke gjort så forbaska mye med at du har en keeper som ikke spiller, mens Leo er fersk på dette nivået og ikke spiller kamper i Napoli, Stefan spiller for Vålerenga, men det er kunstgress og i norsk Eliteserien. Det er alltid en vanskelig vurdering, sier Hansen.

STJERNEN OG TRENEREN: Erling Braut Haaland og Ståle Solbakken.

Kjetil Wæhler, tidligere stopper for Norge, er skeptisk til bruken av spillere med lite kamptrening.

– Vi må i det minste sørge for at spillerne som spiller for landslaget, er gode nok til å spille med det norske flagget på brystet. Bruk formspillere, og i det minste spillere som spiller hver uke på sine respektive lag og som presterer godt nok til å representere Norge, sier Wæhler.

Leo Skiri Østigård tabbet seg ut før 1–1-målet i 87. minutt. Han var sønderknust etter kampen og innrømmet at han slet med kramper. I 84. minutt gjorde Norge et trippelbytte i tropevarmen – som har blitt mye diskutert.

Drillo mener at han på 90-tallet sjelden sto i problemstillinger at han måtte velge blant spillere med liten spilletid. Han påpeker likevel følgende om Østigård:

– Ståle har helt sikkert et godt apparat for å følge med på målinger og annet. Og Østigård spiller i en bra klubb og trener på godt nivå, sier Drillo om den italienske seriemesteren fra Napoli.

På VGs spørsmål om vurderingen av å ha fersk kamptrening og Østigårds inngang til kampen, svarte Solbakken dette:

– Det er en balansegang. Det var flere som ville bytte ut, på Skottland også, det var en ekstremkamp. Kamptrening er selvfølgelig viktig, men hverken jeg eller dere var i tvil om at Leo skulle spille den kampen.

Norge spiller hjemme mot Kypros kl. 20.45 tirsdag.

SUKKET: Landslagskaptein Martin Ødegaard fortvilte etter kampen. Dagen derpå lovet han at spillergruppen skulle stå samlet.