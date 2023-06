RETURNERTE: Ulrik Saltnes sendte Glimt videre i cupen.

Saltnes sendte Glimt videre i skadereturen

(Bodø/Glimt - Tromsø 3–2) I årets andre «slaget om Nord-Norge», kom Ulrik Saltnes, som ikke har startet i en offisiell kamp siden november, til unnsetning og sendte Glimt videre i cupen.

Da det så som mørkest ut for hjemmelaget, ble to kjappe overtidsmål unnsetningen for Glimt. Ulrik Saltnes ble matchvinner i returen, fem minutter på overtid.

Odin Bjørtuft utlignet fire minutter på overtid etter en servering fra toppscorer Amahl Pellegrino.

Men unggutten Jens Hjertø-Dahl skapte tidlig trøbbel for Bodø/Glimt. Et perleinnlegg fra Niklas Vesterlund traff pannebrasken til Jens Hjertø-Dahl som sto fri mellom Omar Elabdellaoui og Odin Bjørtuft. Hodestøtet ga nettsus på Aspmyra og sendte bortesupporterne til værs etter 20 minutter.

– Det var planlagt. Jeg prata med Nik (Vesterlund) før kampen at når han kom opp på siden her, så skulle han bare se etter meg i boksen, sier 2005-modellen til NRK i pausen.

– Vi må opp et lite hakk. Offensivt spiller vi bare der de vil vi skal spille, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til NRK i pausen.

Pausefløyta signaliserte et temposkifte hos Glimt, som tidlig viste seg friskere i andre omgang. Fire-fem kjappe sjanser så lovende ut for hjemmelaget, som hadde alt å vinne i andre omgang.

Men da det skulle se ut til å lysne for de helgule, kom Mai Traoré med et kjempelegg til Vegard Erlien, like utenfor feltet. TIL-toppscoreren banket ballen i lengste hjørne bak Julian Faye-Lund og sendte bortelaget opp i en tomålsledelse.

Hjemmelaget håp ble tent da ballen fant veien bak Simon Thomas ved innbytter Nino Zugelj, som fikk servert ballen fra Bjørtuft. Fra rundt sju meter sendte sloveneren ballen over Tromsøs sisteskanse og reduserte for Glimt.