2 KAMPER PÅ 22 TIMER: Erik ten Hag kunne blitt med resten av A-laget til Houston for å forberede seg til Real Madrid, men ble igjen i San Diego for å se juniorene tape 1–3 mot Wrexham. Her håndhilser han på Wrexham-manager Phil Parkinson.

United-manageren hylles for U21-oppfølging: − Briljant

Den britiske pressen lar seg imponere av Erik ten Hag (53) i sesongoppkjøringen til Manchester United.

«Det hadde vært enkelt for nederlenderen å la andre i trenerstaben ta av seg kampen mot Wrexham, men det er ikke slik Ten Hag gjør ting», skriver Dail Mail-journalist Chris Wheeler i sin spalte onsdag.

For mens resten av A-laget til Manchester United fløy til Houston for å forberede seg til treningskampen mot Real Madrid (som vises direkte på VG+ Sport kl. 02.30), ble United-manageren igjen i San Diego for å overvære kampen til U21-spillerne mot Wrexham.

Nederlenderen kommer dermed til å være på plass på United-benken i to forskjellige kamper på under 24 timer, og det med to tidssoner og 236 mils reise. Til sammenligning: Fra Lindesnes til Nordkapp er det 170 mil.

– Disse U21-spillerne er den del av troppen under min ledelse, og vi vil ha en rød tråd fra førstelaget ned til bunnen, sier ten Hag til The Athletic om strategien.

«Dette er en mann som liker å ha kontroll på alle aspekter av fotballklubben Manchester United», skriver Wheeler videre.

«At han ble igjen viser at han holder sitt ord med den røde tråden», skriver The Athletic-journalist Laurie Whitwell.

Akademitrener Travis Binnion, som tok seg av det meste av det taktiske under kampen, hyller Erik ten Hag for tilstedeværelsen.

– Erik har vært briljant for oss. Det har vært enormt givende for staben å ha ham her disse tre dagene. Han kunne ikke vært mer innbydende og hjelpsom. Han har vært med på alt, selv under forberedelsene til Real Madrid, og hjulpet oss mye mot denne kampen, sier Binnion ifølge The Athletic.

– Manageren vår gjør virkelig alt for å sørge for at vi har et bra system gjennom hele klubben.

United tapte kampen 1–3, der Wrexham-stjerne Paul Mullin fikk en punktert lunge:

Natt til torsdag venter altså Real Madrid.

Sist Manchester United og Real Madrid møttes i USA ble det publikumsrekord da de overfylte Michigan Stadium med 109.318 tilskuere.

Så mange er det ikke plass til inne i NRG Stadium i Houston, der NFL-laget Houston Texans til daglig holder til.

Kampen har avspark 02.30 og kan sees direkte og i reprise på VGTV.

FULLT: Slik så det ut sist lagene møttes i pre-season. Ashley Young scoret to mål for Manchester United og Real Madrid tapte 1–3 i 2014.

