FÅR HØRE DET: Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg møter krass kritikk fra egne supportere etter tapet mot nedrykksrival Sandefjord.

Forsvarer Strandberg mot frustrerte supportere: − Info som ikke alle vet

VALLE (VG) Etter helgens tap ligger Vålerenga på direkte nedrykksplass. Nå får lagkaptein Stefan Strandberg (33) det glatte lag av supporterne.

I etterkant av nedturen mot Sandefjord har kruttet sittet løst blant fansen. Kaptein Stefan Strandberg er den som får gjennomgå aller mest i sosiale medier.

Det har talsperson for Klanen, Klanen,Klanen er Vålerengas supporterforening. Christian Arentz, fått med seg:

– Det har vært frustrasjon mot ham, men i den situasjonen vi er i nå så er det naturlig at noen blir pekt på. Det er en spiller man har hatt høyere forventninger til enn hva som er blitt levert, sier Arentz til VG.

I sosiale medier skriver flere fans at Strandbergs prestasjoner har vært under pari siden han kom til klubben, samtidig som det uttrykkes misnøye rundt at Strandberg angivelig ikke skal ha kommet bort for å takke fansen etter lørdagens nedtur - noe Strandberg selv er uenig i.

– Jeg vet at det har vært reaksjoner på at han ikke takket fansen, sier talsperson Arentz, før han forklarer:

– Det har en sammenheng med at han må ha behandling rett etter kamp. Man vet at han sliter med kroppen, og at han ikke kan bli kald i mellomtiden før han også må møte pressen, sier Arentz til Strandbergs forsvar, og viser til innsikt han har fått fra kilder i klubben.

– Det er informasjon ikke alle vet, og da blir det frustrasjon når det er en viktig kamp og man er i nedrykkssumpen, legger han til.

Det er ikke første gang kaptein Strandberg blir diskutert i år. I april var han nådeløs mot egen klubb etter et hjemmetap for Sarpsborg 08.

Blant annet sa han at situasjonen i VIF ikke var det han så for seg da han signerte. I etterkant beklaget han for uttalelsene til alle som er glad i Vålerenga.

Arentz mener at det i dag er god dialog mellom supporterne og spillerne, og at de står sammen om situasjonen klubben er i.

– Det er ingen vond tone, men det er greit å snakke sammen. Mange har en forventning om at man skal komme bort til tribunen etter kamp, mens spillere ikke orker fordi de er skuffet selv. Det er viktig å ha en felles forståelse av hva man tenker om det, påpeker Arentz.

Arentz forteller:

– Man må stille spørsmålet om hva som er å komme bort og takke. Noen krever at man kommer bort og sier unnskyld. Han (Strandberg) var med resten av gjengen etter kampslutt, før han snudde og gikk inn i garderoben, mens det er noen som blir stående og snakker litt.

– Flere mener at han som kaptein bør gå frem, forteller Arentz.

Selv mener Strandberg at han takket fansen etter kampslutt:

– Jeg var borte og klappet til Østblokka, sier han da VG viser til kritikken.

TILBAKE FRA SKADE: Stefan Strandberg ble klar til kampen mot Sandefjord etter å ha vært ute med skade i to kamper.

Vålerenga har ikke vunnet en fotballkamp i Eliteserien siden 16. mai-kampen mot HamKam. Fem av de siste syv hjemmekampene har endt med tap.

Likevel holder fansen trykket oppe, noe Strandberg verdsetter høyt:

– Vi setter ekstremt stor pris på dem, og de har levert topp, topp klasse. Det som er imponerende er at de kommer igjen og igjen selv om vi ikke leverer, sier Strandberg til VG etter kampen mot Sandefjord

– De har levert til terningkast seks, og jeg forstår at de er frustrerte, legger han til.

