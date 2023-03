TUNG START: Norge tapte 3–0 i Spania lørdag.

Landslagets marsspøkelse: To seire på 15 kamper

Det går nesten aldri Norges vei i mars måned. Ståle Solbakken har en tung statistikk med seg til Georgia. Lørdag tapte Norge for niende gang på de siste 15 kvalikkampene i mars.

Martin Ødegaard ble sannsynligvis snytt for straffespark, men Norge tapte 3–0 for Spania. En tung start på EM-kvalifiseringen.

VG har gått gjennom alle kvalifiseringskamper siden Norges siste deltagelse i mesterskap under EM i 2000.

Etterpå har det stort sett gått dårlig for Norge i årets første EM eller VM-kvalifiseringskamper i mars måned:

To seire, fire uavgjorte og ni tap på 15 kamper. Målforskjell 16–29.

Det gjør mars til Norges svakeste landslagsmåned. Veldig mange av landslagsspillerne er i sesong i sine utenlandske klubber, men Norges landslag har likevel problemer med å få ut sine beste resultater i vintermåneden hvor det fortsatt handler mye om skiidrettene her til lands.

Her rangeringen av Norges måneder i kvalik for EM og VM.

1) Oktober: 1,97 poeng i gjennomsnitt pr. kamp.

2) September: 1,65 poeng.

3) November: 1,33 poeng.

4) Juni: 1,20 poeng.

5) Mars: 0,67 poeng.

I tillegg har Norge spilt to kvalikkamper i april og august.

Ståle Solbakkens landslag slo for to år siden både Gibraltar og Montenegro i VM-kvalik i mars. Dette er Norges to eneste kvalikseire i årets tredje måned siden han selv spilte på landslaget.

– I et historisk perspektiv kan det være at mars er en periode der det ofte har vært med en del eliteseriespillere som ikke er i sesong. I nyere tid kan man håpe at det handler om tilfeldigheter. Vi har ikke vært på så veldig mange gode steder siden 2000, så det har også noe med at vi rett og slett ikke har vært gode nok, svarte han tidligere i måneden på NRKs spørsmål.

Info Norge i mars Norges VM- og EM-kvalifiseringskamper i mars siden 2000: Polen 2–3 (VM 2002), Belarus 1–2 (VM 2002), Moldova 0–0 (VM 2006), Bosnia 1–2 (EM 2008), Tyrkia 2–2 (EM 2008), Danmark 1–1 (EM 2012), Albania 0–1 (VM 2014), Kroatia 1–5 (EM 2016), Nord-Irland 0–2 (VM 2018), Spania 1–2 (EM 2020), Sverige 3–3 (EM 2020), Gibraltar 3–0 (VM 2022), Tyrkia 0–3 (VM 2022), Montenegro 1–0 (VM 2022), Spania 0–3 (EM 2024). Vis mer

VG spurte i 2019 forgjengeren Lars Lagerbäck om de svake resultatene i mars.

– Jeg har faktisk ikke tenkt på det over hodet, svarte Lagerbäck før Norge tapte 2–1 for Spania og spilte 3–3 mot Sverige på Ullevaal i mars. Han ba VG «legge til side» spørsmålet om dårlige norske resultater i mars.

Lagerbäcks debut som landslagssjef foregikk i mars 2018: Tap 2–0 for Nord-Irland.

Daværende landslagstrener Per-Mathias Høgmo la i 2015 marsforberedelsene til Marbella. Glimrende treningsforhold gjennom uken i Spania ga liten uttelling da Norge på lørdag 28. mars møtte Kroatia i Zagreb. Tap 5–1.

Heller ikke Egil Olsen hadde noen god avslutning i mars måned. 22. mars 2013 tapte Norge 0–1 for Albania i syv kuldegrader på Ullevaal. Det var Egil Olsens første hjemmetap på hjemmebane på 13 VM-kvalifiseringskamper.

Tapet ødela på mange måter Drillos siste kvalik med Norge.

Nå står Norge og Solbakken foran møtet med Georgia og Napoli-spissen Khvicha Kvaratskhelia (12 mål/10 assist i Serie A) i Batumi. Georgia slo i 2021 Sverige og har bare et tap på de 13 siste kampene.