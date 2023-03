Solbakken irritert av Haaland-spørsmål: − Du har en Mario-fetisj, du?

MARBELLA/OSLO (VG) En av landslagets fysioterapeuter forsvant i dragsuget da Erling Braut Haaland (22) måtte melde forfall. Ståle Solbakken likte ikke at han fikk spørsmål om hvorfor.

Fysioterapeuten Mario Pafundi er en del av Pep Guardiolas støtteapparat i Manchester City. I fjor ble han i tillegg en del av Solbakkens team på det norske landslaget.

Solbakken presiserte den gangen at Pafundi ikke bare var der for Erling Braut Haaland, men for hele den norske spillertroppen. Landslagssjefen sa at han hadde vært på jakt etter én ekstra ressurs i støtteapparatet.

Initiativet til å få nettopp Pafundi i norske landslagsklær kom fra Haaland og Manchester City, ifølge Solbakken.

Tirsdag ble kjent at Haaland har problemer med den høyre lysken. Han kan ikke være med i EM-kval-kampene mot Spania (lørdag) og Georgia (tirsdag). At Haaland forlot landslagets samling i Marbella gjorde at Mario Padundi også pakket kofferten. Dermed ble også det norske støtteapparatet redusert.

FYSIO: Mario Pafundi på trening med Haaland og Norge i september, 2022.

– I går sa du at «Pafundi has left the building». Hvorfor? Tidligere har du sagt at han skal være der for alle.

– Du har liksom en sånn Mario-fetish, du. Vi skal ordne et møte med ham, så han kan kjenne litt på beina dine, så du får orden på det, svarte en lettere irritert Solbakken til VGs reporter i Marbella.

– Altså, han følger jo Erling som første «pri». Men når han har vært i leiren, så har han jobbet som en vanlig fysio sammen med alle de andre. Når Erling ikke er i leiren, blir det akkurat som mot Irland og Finland, da er heller ikke han her.

– Synes du ikke det er et legitimt spørsmål når både Manchester City og landslaget bruker ham – og om hvem som tar den fysiske vurderingen rundt Haaland?

– Hovedansvaret for den fysiske vurderingen rundt Erling Braut Haaland, når han er i leiren, er det Ola Sand som har, svarer Solbakken, som uttrykte misnøye med «å bruke halve pressekonferansen» på VGs spørsmål om Pafundi.

– Vi har liksom x antall minutter. Så kan heller jeg og du ta å gå gjennom ... Han har hatt en bra sykkelkarriere, så vi kan gå gjennom den også, fortsetter Solbakken.

Info Norges vei til EM i Tyskland Spania – Norge, 25. mars

Georgia – Norge, 28. mars

Norge – Skottland, 17. juni

Norge – Kypros, 20. juni

Norge – Georgia, 11. september

Kypros – Norge, 12. oktober

Norge – Spania, 15. oktober

Skottland – Norge, 19. november De to beste lagene fra gruppen går til fotball-EM i 2024. Vis mer

Solbakken har tidligere avvist at det kan bli en interessekonflikt rundt belastningen av Haaland ved å ha en Manchester City-representant i støtteapparatet.

– Nei, nei, overhodet ikke. Han er underlagt Ola. Ola er sjefen. Vi behandler ikke Erling forskjellig fra andre spillere. Hvis vi føler at spillerne ikke er hundre prosent og det er fare for noe, så spiller de ikke. Der skiller ikke Erling seg fra Jørgen Strand Larsen, sa Solbakken i fjor høst.

Stefan Strandberg på trening i Marbella.

Norges midtstopper Stefan Strandberg synes Mario Pafundi-exiten er helt naturlig.

– Han er en fantastisk fin mann. Når Erling er her, behandler han selvfølgelig Erling, og så behandler han oss andre om vi trenger det. Men nå er Erling skadet, og da trenger han mest sannsynlig mye oppfølging fra Mario, noe alle har forståelse for.

Norge åpner EM-kvalifiseringen borte mot Spania lørdag, før en ny bortekamp står for tur tirsdag – mot Georgia. Skottland og Kypros er de to øvrige lagene i gruppen. Kampene spilles mellom 25. mars og 19. november. De to beste får spille EM i Tyskland neste sommer.